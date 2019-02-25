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優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00tyruschen

去年兩位了不起的大聯盟三壘手不約而同地先後宣告退休，先是長年為傷所苦的大都會隊球星萊特（David Wright）在九月短暫復出兩場比賽後，結束了他傑出卻令人惋惜的球員生涯。緊接著將來篤定入選名人堂的遊騎兵三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）也在11月宣佈高掛球鞋，為他累積3166支安打及477支全壘打的21年球員生涯劃下完美的休止符。萊特和貝爾崔除了都是攻守俱佳的頂尖三壘手外，他們還共同背負著一個歷史悠久但即將消失的優良傳統——兩人原本分別是大都會及遊騎兵兩隊，同時也是大聯盟30隊中碩果僅存的兩位隊長。他們退休後如果這兩隊和其他28隊一樣不再任命新的隊長，這項傳統就將在今年劃下句點，造成大聯盟百年來首次出現沒有任何一隻球隊擁有隊長的現象。

大聯盟百年來現存的兩位隊長萊特(左)和貝爾崔(右)在去年同時退休，造成本季已經沒...
大聯盟百年來現存的兩位隊長萊特(左)和貝爾崔(右)在去年同時退休，造成本季已經沒有任何隊長的存在。 2018 Topps 球員卡
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現今球迷可能對一隻棒球隊中沒有隊長習以為常。畢竟棒球規則裡只有一條微不足道的規定解釋上有提到隊長一職，而且大多數球隊多年來都沒有名義上的隊長，即便是屢屢奪冠的強隊亦然。像是紅襪自鐵捕瓦瑞泰克（Jason Varitek）退休後，雖然一直不乏具領袖氣質的球員如「老爹」歐提茲（David Ortiez）、老將二壘手派卓亞（Dustin Pedroia）等人，代表隊長的「C」字卻從未縫上他們的球衣。但這並不妨礙紅襪在瓦瑞泰克退休後又兩度奪冠。他們的最高負責人——曾分別領導馬林魚、老虎及紅襪各別打進世界大賽的總經理唐布洛斯基（Dave Dombrowski）也說他帶過的球隊從未有人出任隊長一職。儘管五年內三度奪冠的舊金山巨人球員及球迷無不視明星捕手波西（Buster Posey）為實質上的精神領袖。但這隻有百年歷史的傳統強隊同樣自80年代球星克拉克（Jack Clark）在1985年轉隊後就不曾任命過隊長。

波西(左)能跟總教練波奇(右)討論巨人隊春訓狀況，自然是球隊精神領袖，但他也不好...
波西(左)能跟總教練波奇(右)討論巨人隊春訓狀況，自然是球隊精神領袖，但他也不好意思掛上隊長之名。 美聯社
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或許因為隊長確實不是一隻球隊成為強隊的必備要件，甚至可能連充要條件都談不上。在現今強調個人主義及利益導向的棒球界裡，各隊的隊長也因此就這麼自然而然地日漸成為稀有動物。試想任何一位教練所任命或由球員共同選出的隊長，都難保不在球季中被交易、或在球季結束成為自由球員後拍拍屁股走人，一再選任象徵意義大於實質功能的隊長似無太大意義。

奇怪的是，同樣的狀況也可能發生在其他職業運動中，卻從未造成這些運動中隊長像棒球一樣日趨絕跡。而且許多運動的成文與不成文規則更賦予隊長不少重要的實質任務。像是NFL美式足球規定隊長有負責賽前擲銅板、接受或拒絕判罰等職責；NHL冰球也有比賽中只有隊長可以跟裁判討論規則的明文規定。至於每隻足球隊的隊長都會掛上象徵此一榮譽的肩章，更是即使不常看足球的球迷都熟知的現象。就連球員流動性絲毫不輸大聯盟的NBA籃球都有一半以上的球隊有隊長，甚至有一隊擁有數名隊長的狀況。金州勇士隊教練柯爾（Steve Kerr）在2016-17球季乾脆就讓隊上的五位球星輪番擔任隊長。

如果要推選NBA的美國隊長，前總統歐巴馬(左)一定會選勇士隊的柯瑞(右)。 美聯...
如果要推選NBA的美國隊長，前總統歐巴馬(左)一定會選勇士隊的柯瑞(右)。 美聯社
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因此大聯盟各隊逐漸不再擁有隊長的確是個異於其他運動的特例。或許這是因為與其他運動相較之下，棒球本質上就屬於分工多而合作少的團隊運動。像是打者上場打擊獨自面對投手，表現好壞都是「一人做事一人當」與隊友無關。野手和投手在平時練習時也涇渭分明各有各的訓練方式。即便在守備上有合作的必要，也比較像是現代工業技術所講求的「模組化」，二三游、外野手各自的守備區域分別由游擊手、中外野手所主導，唯一面對所有隊友的捕手又單獨負有綜觀全局的大任。

然而在場下尤其是休息室裡，跟其他運動一樣，一隻球員來自四面八方，既有身價千萬球星跟板凳中的板凳、有初出茅廬的菜鳥也有轉戰四方浪人的棒球隊，確實也同樣需要一位隊長來領導及凝聚所有人的向心力。雖然日益龐大的教練團分擔了這一無形的責任，但就像任何團體一樣，球員也需要來自自己同儕的意見領袖。我們經常可以看到球員因戰績不佳自動自發關起門來開會的新聞，負責發起會議的重任當然就落在隊長身上。

休息室氣氛的營造與球隊內部問題常常不是總教練能完全掌控的，一個好的隊長往往能在這...
休息室氣氛的營造與球隊內部問題常常不是總教練能完全掌控的，一個好的隊長往往能在這兩部份有很大的貢獻。 美聯社
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近年來眾星雲集的國民隊史上從未有過隊長，他們過去就曾爆發過兩起休息區的隊友衝突事件。一樁就發生在去年，王牌投手薛則（Max Scherzer）看同屬強投的隊友史特拉斯堡（Stephen Strasburg）表現不佳，於是在他下場時當面斥責，兩人唇槍舌戰後幸而未釀成進一步的衝突。另一樁更大名鼎鼎的事件就沒這麼平和了——當時被交易到國民不過兩個月的終結者派柏本（Jonathan Papelbon）因為看不慣當家球星哈波（Bryce Harper）不全力跑壘，在他回休息區時也當面指責哈波。派柏本遭哈波反唇相譏後出手掐住他脖子的畫面相信許多球迷仍記憶猶新——這兩次事件發生的當年國民都未能打進季後賽。試想國民教練或球員若能選出一個名實兼備的隊長，這樣傷害士氣的畫面是否就不會出現？全隊或許也更能齊心協力打出更好的成績？

而在場上與敵隊因觸身球或衝撞發生言語甚至肢體衝突時，身為球員之一的隊長挺身而出，往往比教練更能有效平息衝突。像是從2003年開始擔任洋基隊長的基特（Derek Jeter），他現役時期的聲望之高，已經到了退休前在芬威球場最後一個打席所有紅襪球迷自發起立為其鼓掌致敬的程度。當基襪在場上發生衝突時，自是最理想的和事佬人選。不過也不乏隊長帶頭「衝鋒陷陣」的反例。前面提到的紅襪隊長瓦倫泰克就曾因觸身球率先與當時的洋基球星羅德里奎茲（Alex Rodriguez）一言不合，留下用雙掌狠狠「打臉」A-Rod的經典畫面。

洋基過去在場上出現狀況時，常常是隊長基特(右)第一個跳出來跟投手溝通，可以顯現出...
洋基過去在場上出現狀況時，常常是隊長基特(右)第一個跳出來跟投手溝通，可以顯現出他的重要性與地位。 歐新社資料照片
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蛇無頭則不行，「龍蛇雜處」的職業運動休息室裡同樣是如此。知名的漫威娛樂（Marvel）成功將鋼鐵人、美國隊長等各自獨當一面的超級英雄一一搬上大銀幕，現在同樣要指派一位新任的隊長——驚奇隊長（Captain Marvel）來收束這個龐大的「復仇者聯盟」。人氣已開始下滑，不論場上場下都缺乏話題性人物的大聯盟各隊若能找回將成絕響的隊長傳統，除了在場下能起到領導全隊的正面作用外，或許還能為擔任隊長的明星球員披上一層額外的榮耀，塑造出像基特、萊特一樣令各方球迷景仰的領袖人物。這樣一舉兩得的好事，何樂而不為？

tyruschen

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