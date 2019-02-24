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MLB／哈波天價合約近了 25日可望簽約費城人

2019-02-24 18:52台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

費城人總管很自信認為，將在週一與強打外野手哈波完成簽約。(photo by 網路...
費城人總管很自信認為，將在週一與強打外野手哈波完成簽約。(photo by 網路截圖)
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馬恰多拿到天價合約後，強打少年哈波據傳也離簽約費城人不遠了！美職本季休賽期最大咖的馬恰多以10年3億美元簽約教士後，更加深費城人對哈波勢在必得的決心，總管米道頓不僅喊出「當潘仔都要簽哈波」，更直奔拉斯維加斯與哈波一方深談，米道頓很有自信表示，即將在週一(25日)完成與哈波的簽約，很可能是突破馬恰多總值的10年合約。

合約接近談妥

隨著美職已經開始春訓，對於球團方與尚未完成簽約的球員都盼能儘快「安頓下來」，否則對慢熱型球員來說，錯失大部份的春訓時間恐影響季賽表現，因此，對一些已經「妹有情、郎有意」的球團與球員來說，趕快搞定合約對雙方都有利。

強打少年哈波的合約正是如此，根據《MLB交易傳聞網》報導，目前競爭動作最大、最積極的球團是「友愛之邦」費城人，總管米道頓在意識到市場大咖剩下哈波、且費城人沒有收手補強的本錢，他便直飛到拉斯維加斯與哈波團隊商議，並很有信心喊出「週一完成簽約」的宣言。

砸重金拚龍頭

對於費城人來說，不論花多少錢才能得到哈波都會比放棄買哈波還好，即便費城休賽期一口氣進補了多位球星，包含席古拉、麥考臣、羅伯森及瑞亞姆托，但依照《PECOTA系統》給出的預測，費城人僅能得到85勝、並列於勇士隊，而被預計有89勝的國民與87勝的大都會隊都在前方，說明在東區進行軍備競賽後，費城人還需要更多補強，而哈波曾繳出的雙位數WAR正說明，他有實力帶領費城撼動前列隊伍的地位。

顯然，若哈波入隊，打線部分的進攻與防守幾乎是一時之選，費城更替投手群做出重要的一筆簽約。據《富比世》報導，費城日前祭出4年4500萬美元留住年輕強投諾拉，這筆合約雖然總值比一般同年球員還高，但卻跨到了諾拉成為自由球員身的第一年，依照諾拉的水平，成為自由身後的合約均價必然遠超過1000多萬美元，費城可說是替先發輪值留下了4年的不動王牌。

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