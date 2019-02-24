MLB／酸言酸語變心靈雞湯 小熊布萊恩春訓開轟

2019-02-24 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



布萊恩(右)。 美聯社 分享 facebook 小熊球星布萊恩（Kris Bryant）今天在春訓熱身賽首局就對釀酒人敲出2分全壘打，向那些酸言酸語做出回應，證明自己的身手還在，布萊恩要跟批評自己的人說：「成功會讓這些人閉嘴，證明他們是錯的，我這一生都是這麼做的，放馬過來。」

布萊恩是史上第一位連續四年拿下年度最佳大學球員、年度最佳小聯盟球員、新人王和MVP的球員，背著這樣的光環，去年因為肩膀傷勢僅出賽102場，打擊率2成72、13轟。

外界開始質疑，「布萊恩是不是不行了？」布萊恩表示：「當標準設得很高的時候，如果有一年沒達成，大家就會說，你在幹嘛？真是爛透了，不過這只不過是其中一年沒有表現得最好。」

被問到是否看過外界的批評？「當然多少會有，不過這很棒。」布萊恩說：「當沒有比賽的時候，有很多空閒時間，可能看看推特或開始搜尋一些跟自己有關的事，像是有人說要交易我之類的，看到這些我只想說，沒問題，我被刺激到了，繼續批評沒關係。」

布萊恩就是從批評中走過來，他說：「負面的東西總是比較吸引人，大家會想看這樣的話題，不過我想這是我如今能身處在此的原因，我看到這些批評就當成動力。」

小熊今年也同樣不被看好，奪冠賠率是近5年來新低，布萊恩表示：「我們有看到這些預測，不過他們都看扁我們了，不過他們錯了，因為當我們背水一戰時，會全力以赴，今年會是很刺激的球季。」