MLB／酸言酸語變心靈雞湯 小熊布萊恩春訓開轟

布萊恩(右)。 美聯社 分享 facebook 小熊球星布萊恩(Kris Bryant)今天在春訓熱身賽首局就對釀酒人敲出2分全壘打,向那些酸言酸語做出回應,證明自己的身手還在,布萊恩要跟批評自己的人說:「成功會讓這些人閉嘴,證明他們是錯的,我這一生都是這麼做的,放馬過來。」

布萊恩是史上第一位連續四年拿下年度最佳大學球員、年度最佳小聯盟球員、新人王和MVP的球員,背著這樣的光環,去年因為肩膀傷勢僅出賽102場,打擊率2成72、13轟。

外界開始質疑,「布萊恩是不是不行了?」布萊恩表示:「當標準設得很高的時候,如果有一年沒達成,大家就會說,你在幹嘛?真是爛透了,不過這只不過是其中一年沒有表現得最好。」

被問到是否看過外界的批評?「當然多少會有,不過這很棒。」布萊恩說:「當沒有比賽的時候,有很多空閒時間,可能看看推特或開始搜尋一些跟自己有關的事,像是有人說要交易我之類的,看到這些我只想說,沒問題,我被刺激到了,繼續批評沒關係。」

布萊恩就是從批評中走過來,他說:「負面的東西總是比較吸引人,大家會想看這樣的話題,不過我想這是我如今能身處在此的原因,我看到這些批評就當成動力。」

小熊今年也同樣不被看好,奪冠賠率是近5年來新低,布萊恩表示:「我們有看到這些預測,不過他們都看扁我們了,不過他們錯了,因為當我們背水一戰時,會全力以赴,今年會是很刺激的球季。」

