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MLB／林子偉熱身賽先發游擊 雙安助紅襪剋洋基

2019-02-24 07:56聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

林子偉熱身賽對洋基打出安打。 美聯社
林子偉熱身賽對洋基打出安打。 美聯社
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大聯盟官辦熱身賽今天全面啟動，效力紅襪的林子偉首戰展現攻擊火力，面對同區死對頭洋基，3打數敲出2安打，還有1打點進帳，幫助紅襪以8：5擊敗洋基；印地安人小將張育成也以替補游擊手身分登場。

林子偉今天擔任先發第7棒、游擊手，首打席就敲安，第2局上場面對先發投手柯特斯（Nestor Cortes），在一、二壘有人時敲出中間穿越安打，送回二壘跑者，一壘跑者衝三壘出局，不過林子偉也趁機進占二壘。

3局下林子偉再度上場，敲出右外野二壘安打，不過壘包上的人已被前一棒查維斯（Michael Chavis）的全壘打清空，未能再進帳打點；5局下林子偉則靠著野手失誤上壘，6局上被換下場；林子偉昨天對大學隊雖有1打點進帳，不過2打數無安打，春訓2場對外熱身賽總計5打數2安打、2打點。

洋基雖然敲出2轟，分別來自托瑞斯（Gleyber Torres）、麥克布魯（Ryan McBroom），不過紅襪靠著查維斯2安打、3打點，包括一發2分砲的表現，在熱身賽首戰開紅盤。

印地安人春訓名單聚集大聯盟最多的4位台將，今年胡智為、張育成、江少慶、朱立人在同支球隊一齊打拚，張育成在今天對紅人的比賽中率先亮相，5局下替補先發游擊手弗列爾提（Ryan Flaherty）上場。

張育成在5局守備中只有1次守備機會，無失誤，7局上第一個上場打擊吞下1次三振，印地安人隊最終與紅人隊戰成3：3握手言和。

林子偉張育成
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