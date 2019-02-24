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MLB／沒簽下馬恰多 洋基總管：不可能一網打盡

2019-02-24 07:34聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

自由市場大物馬恰多（Manny Machado）以10年3億美元風光加盟教士，傳出有意延攬的洋基空手而歸，總經理凱許曼（Brian Cashman）如今出面回應，強調，「就算是洋基也不可能一網打盡。」

凱許曼重申從未和馬恰多認真討論到價碼階段，只因陣容上有需要而展現興趣，「他是位每個人都會有興趣的球員，他是馬恰多耶，教士得到一位了不起的球員。」

不少洋基球迷對於凱許曼沒有標下馬恰多而感到失望，對此他回應，「就算你是洋基，你也不可能通包，我們只能持續找出可用的和具吸引力的方案，從我們的角度在市場上花口袋裡有的錢，用在刀口上。」

凱許曼這個冬天也為洋基完成不少任務，包含交易來先發投手派克斯頓（James Paxton），從自由市場簽下歐塔維諾（Adam Ottavino）、勒梅休（DJ LeMahieu）和土洛威斯基（Troy Tulowitzki），並找布里頓（Zach Britton）、沙巴西亞（CC Sabathia）和哈普（J.A. Happ）回鍋。

對於馬恰多情歸教士，凱許曼獻上祝福，「自由球員市場的宗旨就是帶人到他們應屬之地，馬恰多現在的生涯點就屬於教士，我祝他好運，如果我們打跨聯盟比賽對到，他應該不會對我們報復的。」

馬恰多洋基教士
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