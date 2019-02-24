MLB／小熊熱身賽首戰先發2局 曾仁和挨2分砲無關勝負

2019-02-24 07:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



「土虱」曾仁和擔任小熊春訓熱身賽第一戰先發，2局投球內容被敲4支安打，更因其中一發全壘打而掉2分，退場時候比數形成平手，所以曾仁和無關勝負，小熊最終仍在因雨暫停後以8：4贏下釀酒人。

曾仁和主要麻煩出現在2局上，單局被敲3支安打，包含一出局後先被泰勒（Tyrone Taylor）揮出二壘安打，僅接著瑞伊（Corey Ray）立刻捕上2分砲，造成「土虱」目前防禦率高達9.00，這兩名打者都還沒有大聯盟資歷，上賽季最高只達3A，

小熊球星布萊恩（Kris Bryant）的首打席全壘打也因曾仁和挨轟而被追平比數，還好小熊3、4局都能利用對方投手失穩各下2分，勝投就由接替曾仁和投球的薩格斯基（Mike Zagurski）收下。