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MLB／普荷斯春訓報到 樂觀看身體狀況

2019-02-23 17:22世界日報 編譯組／綜合報導

普荷斯春訓營報到，對對現況感到滿意，其他不願多談。 美聯社
普荷斯春訓營報到，對對現況感到滿意，其他不願多談。 美聯社
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洛杉磯天使隊39歲巨砲普荷斯（Albert Pujols）17日在亞利桑納州春訓營與媒體見面，除表達對自己身體感到樂觀，對現況感到滿意，其他不願多談。

普荷斯對2019年球季的計畫無法提供具體說明，甚至是否打春訓賽都「言之過早」。記者問普荷斯新球季可望出賽幾場？他回說：「等我們開打再說。」

普荷斯2018年8月29日左膝動關節鏡手術，需休養六至八周，球季提早報銷。不過身為十年長約大咖球星，普荷斯休養期間照領450萬元。天使隊2012年從聖路易紅雀隊重金挖來普荷斯，簽下十年2億4000萬元長約，到2022年約滿，目前還剩三年8700萬元。

普荷斯剛到天使隊第一年，球季結束就動左膝關節鏡手術。2013年左腳因足底筋膜炎（plantar fasciitis）動手術，球季提早兩個月報銷。2015年與2016年球季結束，右腳又出現問題。可以說他在天使隊七年，只有2014年與2017年球季沒出毛病。

由於這次手術動得早，普荷斯得以準時向春訓營報到。他表示目前身體狀況非常好，而且又瘦了幾磅。3月28日在屋崙的開季戰，他應該可以上場。

普荷斯在天使隊七年，只有一年打入季後賽。2018年是他在大聯盟第18年，只上陣117場，打擊率.245，19轟，64打點，連續兩年生涯首次出現數據低於大聯盟平均水準。

2018年4月躋身大聯盟「3000安俱樂部」的普荷斯生涯633轟，2018年7月超越小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）史上排第六名。1982個打點排史上第七，緊追賈里格（Lou Gehrig）的1995與邦茲（Barry Bonds）的1996。

普荷斯天使大聯盟
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