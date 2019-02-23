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MLB／比照日職訓練量 菊池雄星好手感迎首戰

2019-02-23 10:42聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

水手新成員菊池雄星進場練投，隊內模擬賽2局對上的打者包括高登（Dee Gordon）、希利（Ryon Healy）以及奈葛隆（Kristopher Negron），接下來預計台北時間周二將迎接首場大聯盟春訓先發體驗。

菊池雄星本周實戰打擊練投時狀況沒有特別理想，球團因此多安排一場練習，菊池表示：「今天我感覺每種球路都不錯，下一步就是上場比賽，看看這些球路能不能發揮效果。」

日職春訓練投量比大聯盟更多，今年從西武獅轉戰水手隊的菊池雄星經過球團同意，自行增加練投量，他表示：「投手教練告訴我，只要能幫助你自己準備好就去做，而我現在狀況不錯，我喜歡目前的準備方式。」

亞利桑那目前氣溫只有5度，加上斷斷續續的雨勢感覺更寒冷，不過菊池雄星手感反而維持得不錯，「下雨對我反而有幫助，亞利桑那原本太乾燥了，潮濕一點反而讓我今天在握球上更順。」

總教練瑟維斯（Scott Servais）也說：「他今天狀況很好，投出不少三振，變化球也很棒，下周會讓他先發，有可能是周ㄧ（美國時間）的比賽。」菊池雄星則說，今天的調整幫助他迎接3天後的比賽，希望在那之前能夠再提升精準度。

水手大聯盟Dee Gordon
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