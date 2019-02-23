MLB／相隔306天再敲安 鈴木一朗：很緊張

2019-02-23 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



水手日籍老將鈴木一朗在熱身賽首戰安打就出爐。 美聯社 分享 facebook

水手日籍老將鈴木一朗在熱身賽首戰安打就出爐，今天對運動家一戰擔任先發第7棒、左外野手的他，總計2打數1安打、2打點，幫助球隊以8：1獲勝，相隔296天再度在實戰出賽，鈴木一朗說：「真的很緊張。」

鈴木一朗第2局首打席敲出捕手上方飛球出局，不過3局下、2出局滿壘的狀況下上場，從中繼的巴克特（Ryan Buchter）手中敲出的右外野安打送回壘上2名跑者，場邊觀眾也響起鼓掌、歡呼聲，鈴木一朗表示：「敲出那支安打後有點害羞，雖然害羞，但那支安打還不錯，感覺還是很開心。」

鈴木一朗上次敲出安打已是去年的4月22日，距離今天相隔306天，他表示：「這樣的緊張感是今天才有，每天當然都會緊張，但今天感覺不一樣，接下來就是盡快找回實戰的感覺。」

去年5月轉任球隊特助的鈴木一朗，今年再度從大聯盟春訓出發，日前雖遭隊友「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）觸身球砸中腳，幸無大礙，今天仍能先發出場，目標是在3月20、21日的東京海外開幕戰上場。

對於鈴木一朗首戰表現，總教練瑟維斯（Scott Servais）表示：「他發現場上守備的漏洞，知道要怎麼打出安打，他果然很厲害啊。」