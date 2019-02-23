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MLB／林子偉練習賽1打點 先發游擊無失誤

2019-02-23 07:59聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

林子偉練習賽擔任先發第1棒、游擊手，2打數雖無安打，但靠著滾地球為球隊進帳1打點...
林子偉練習賽擔任先發第1棒、游擊手，2打數雖無安打，但靠著滾地球為球隊進帳1打點 路透
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棒球季即將再度展開，紅襪隊今天進行熱身賽，林子偉擔任先發第1棒、游擊手，2打數雖無安打，但靠著滾地球為球隊進帳1打點，在只打7局的情況下，以6：0擊敗東北大學棒球隊。

林子偉今天首局首打席敲出滾地球出局，第3局上場前，隊友盧斯寇尼（Jagger Rusconi）敲出三壘安打，面對得點圈有人局面，林子偉將球拉向右半邊，二壘方向的滾地球雖然讓自己出局，但也成功護送三壘跑者回到本壘，為紅襪隊攻進第3分。

除了打擊上有打點進帳，林子偉今天2次守備機會也都無失誤，由於熱身賽輪替關係，在5局上守備大調動時被換下場；林子偉自2015年參與春訓以來以二壘手為主，總計出現2次失誤分別是守二、三壘時，游擊則尚未出現失誤。

紅襪三壘新人戴爾別克（Bobby Dalbec）生涯在春訓的首打席就敲出一發陽春砲，他表示：「感覺很好，能把球敲出牆外，看到快速球只想要好好揮棒，沒有想太多。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）過去擔任ESPN球評時曾轉播過大學世界大賽，認為當時「二刀流」的戴爾別克會成為先發投手，今天戴爾別克開轟回到休息區時，柯拉跟他說：「我錯了，我以為你會成為投手，但你球路掌握很好。」

紅襪明天將與洋基交手，柯拉預計讓主力球員多休息，陣容仍以新人為主，不過狄佛斯（Rafael Devers）將先發三壘、里昂（Sandy Leon）擔任捕手。

林子偉紅襪
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