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MLB／重金加盟教士 馬恰多自信還能巔峰10年

2019-02-23 06:29聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

到手破自由市場紀錄的10年3億美元合約後，馬恰多（Manny Machado）正式於教士的加盟記者會亮相，他說，「終於塵埃落定了，我終於是教士的一員。」

去年打完世界大賽後，馬恰多歷經一整個冬天的等待，期間也傳出洋基、白襪等球隊有意延攬，最後終於在這周落腳教士。辛苦打贏這場爭奪戰的教士總經理普瑞勒（A.J. Preller）回憶著，「我想那是冬季會議的某個早上，我5點起床打給助理總管，跟他說來簽馬恰多吧，當時這像個白日夢，但隨著冬天過去，他1月時還在市場上，我便開始檢視我們的薪資能力。」

在春訓基地爆滿的記者會現場，馬恰多重披金鶯時期的16號球衣，即便教士屬意讓新秀塔帝斯（Fernando Tatis Jr.）主守游擊，未來馬恰多只能「退居」三壘防線，不過他表示對於贏球的渴望勝過一切，「我喜歡他們的計畫，從老闆們到高層到教練團還有球員，一整個完美。」

26歲的馬恰多上賽季在金鶯和道奇合繳生涯最佳的2成97打擊率、37轟和107分打點，不過簽下長約的他自認仍會維持顛峰期，「還有10年、還有10年，才剛開始而已。」

相傳白襪曾開給馬恰多更大的數字，總金額上看3.5億美元，不過他最終因較優渥的保證薪資選擇教士，也因此錯過和大舅子阿隆索（Yonder Alonso）同隊的機會，「如果能和家人一起打球會是美夢成真，但事情接連發生，我倍受祝福才能在2支隊伍都有機會，我驕傲能成為教士的一員，這裡是我想要來的地方，我很開心能在這。」

教士執行總裁佛勒（Ron Fowler）補充說道，「在我們的職涯中，沒有什麼事比帶給聖地牙哥一座冠軍更重要，我們現在應該比白襪快樂多了。」

馬恰多以10年3億美元合約落腳教士。美聯社
馬恰多以10年3億美元合約落腳教士。美聯社
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教士馬恰多白襪
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