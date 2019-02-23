馬恰多如願以償簽豪約 自由市場冷清依舊無解

北美洲大多數城市至今仍受到冰風暴摧殘，仍沒有抵擋大聯盟春訓，然而位於佛州清水市的費城人訓練營，還是沒有盼到馬恰多(Manny Machado)與哈波(Bryce Harper)兩位棒球金童的身影。反觀遠在亞利桑納皮奧里亞市的教士隊訓練基地，則是以FA市場最大合約，興高采烈的迎來馬恰多。

馬恰多以10年3億美元自由市場有史以來最大合約落腳教士，為自由市場寒冬帶來暖陽。 美聯社 分享 facebook

馬恰多日前與教士隊達成一紙10年總額高達3億美元的超級合約，一舉超越A-Rod，成就史上自由市場最大約，對FA寒冬掀起一陣不小漣漪，也帶給至今仍舊找不到新東家的自由球員一絲曙光。

不過距離開季僅剩35天，以哈波為首的大咖自由球員，還有不少人待價而沽。雖然外界認為馬恰多與教士隊簽約後應會有連帶效應，甚至認為哈波很有希望得到以馬恰多合約為基準的待遇與條件，但事實上綜觀目前自由市場機制，球員早已處於劣勢方。

頂級終結者金布洛爾與拿過塞揚獎的凱柯，是目前市場上後援與先發的第一選擇，很難想像都春訓營都開訓了兩人還找不到工作。 美聯社 分享 facebook

除了哈波之外，還在尋找新東家的一線自由球員，還有包含上季效力太空人的王牌凱柯(Dallas Keuchel)、紅襪隊守護神金布洛爾(Craig Kimbrel)與在釀酒人結束球季的左投岡薩雷茲(Gio Gonzalez)等。不難發現這些尚未得到球團青睞的，多是名氣大且經驗十足的中生代球員。

就以前「海賊王」麥卡臣(Andrew McCutcheon)為例，即使身負5屆全明星賽與1次國聯MVP光環，32歲的他深知想要找到一紙複數年合約已大不易，降價是必要選擇。上季他繳出2成55打擊率、20發全壘打和65打點，上壘率維持3成68，仍打出水準以上的成績，知名棒球網站Fangraph評估其身價大約在2100萬美金之譜，最後與費城人達成3年5000萬美金合約，而2019年薪僅1000萬美金。

麥卡臣算是尚有績效的中生代球員，很幸運地在去年就以3年5000萬美元加入費城人，躲過自由市場寒冬。 美聯社 分享 facebook

麥卡臣在面對媒體訪問時表示自己算是幸運的，因為他認為過長的等待令許多選手感到不安，加上這次市場內有哈波與馬恰多兩名大物，很多球員與球團態度都先觀望，希望在這兩名球員被簽下後再出手，這對其他要找下一個落腳處的球員來說卻是種折磨。另一名全明星外野手瓊斯(Adam Jones)就沒有麥卡臣般的幸運，近年來表現下滑的他還是自由身，甚至很有可能面臨無球可打的窘境。

馬恰多合約出爐後，沒有10年3億美元以上的合約大概是簽不下哈波了，據傳經紀人波拉斯甚至希望合約是「4」開頭。 路透 分享 facebook

隨著馬恰多被簽下、春訓營開訓，自由市場能否就此解凍，其實沒有人可以給一個確切的答案，但是不可否認的，相較於用長約來綁住即戰力，未來可以見到不少球隊會以小聯盟約或短約的方式，簽下尚有一定戰力且有名氣的中生代，來增強春訓的競爭力與開季的深度。至於超級球星哈波要如何突破重圍找到一紙符合身價的合約，應該只有經紀人波拉斯才知道了！