MLB／官網球探報告 張育成列球隊農場第11名

2019-02-22 18:28 中央社 台北22日綜合報導



根據MLB官網球探報告評比，台灣旅美選手張育成今年整體分數為50分，並在2019年印地安人農場排名第11名。 路透 分享 facebook

根據MLB官網球探報告評比，台灣旅美選手張育成今年整體分數為50分，並在2019年印地安人農場排名第11名，跟去年第6名相比，下降了5個名次。

球探報告各能力分數落在20分至80分，張育成安打能力為45分、長打能力50分、跑壘50分、臂力55分、守備50分，整體分數為50分。去年張育成在3A出賽127場，敲出117支安打、13支全壘打，繳出62分打點，打擊率0.256，攻擊指數為0.741。

球探報告提到，張育成是張進德的弟弟，2013年以50萬美元與印地安人簽約，他在5個美職球季中，4次獲得入選全明星隊殊榮。雖然印地安人有明星游擊手林多（Francisco Lindor），張育成的發展空間受限，不過去年於亞利桑那秋季聯盟，在三壘防區表現不錯。

文中也指出，張育成是非典型中線防守者，他的打擊力量是最令人印象深刻的工具，他有能力將球打到球場各個角落。球探報告說，張育成的打擊方式可以產出很多二壘安打和全壘打，但也容易吞下三振，因此打擊率不會太高。

報告提到，作為僅有平均速度的跑壘者，張育成在壘上不會構成威脅。守備方面，張育成是名平均守備等級的游擊手，若他獲得更多經驗，會成為一名穩定的三壘手，而且若印地安人想讓張育成增加守備多樣性，也有機會看到他守二壘。