MLB／未來續留天使？ 楚奧特打死不說

2019-02-22 18:07 世界日報 編譯組／綜合報導



楚奧特受訪笑容可掬，但對未來動向打死不說。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯天使隊春訓營18日全員到齊練球，王牌球員楚奧特（Mike Trout）滿臉堆笑現身。面對記者訪問，楚奧特笑容可掬，但對未來動向打死不說。

在記者會開始前，楚奧特躲進更衣室衣櫃故意嚇工作人員，引起會心微笑。記者會開始後，楚奧特臉上還是面帶微笑，但對所有有關未來動向問題，一律回答：「對此我不想置評。」

面對記者追問，楚奧特說：「就像我說過，我很喜歡在這兒打球，我打得很樂。當然輸球毫無樂趣，不過我愛打棒球。每天晚上、每一天我在球場毫無保留，其他事情再說。」來自新澤西州的楚奧特承認，這次球季結束回家，每天都有人問他何時可為費城人隊效命？他說：「我無法預言未來。」

楚奧特2015年與天使隊簽下六年1億4450萬元合約，最後兩年年薪都是3400萬元。如果雙方2020年球季結束前不續約，楚奧特可成為自由球員。

天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）當天表示，天使隊希望楚奧特留下來。不過雙方從2018年10月初步交換意見後就沒有任何進展。莫瑞諾說，他個人一直把此事放在心上，不過未來要看楚奧特經紀人的意向。

楚奧特很可能要求天使隊給他簽下十年合約，就像普荷斯（Albert Pujols）一樣。不過天使隊如果不改善戰績，楚奧特有可能出走。天使隊從2014年後即未打入季後賽，五年來只有一季勝率過半。