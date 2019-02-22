MLB／馬恰多擁特殊拒絕交易條款 每年都可改球隊

2019-02-22 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



教士正式公布消息，馬恰多以10年3億美元天價前進聖地亞哥。圖／擷自教士推特 分享 facebook

馬恰多（Manny Machado）前進聖地亞哥，終於正式定案，教士球團今天公布這紙10年3億美元合約，對馬恰多祭出高度禮遇，最特別的是他的拒絕交易條款，將可每年挑選6隊，隨他的心意變更不想去的球隊。

「現在是官方消息了！」風聲傳了2天，教士終於在今天對外發布新聞稿，教士總經理普瑞勒（A.J. Preller）表示，「馬恰多是棒壇最佳球員之一，這並非秘密，他是能在攻守兩端都有好表現的球員，而這樣的球員顯然可以幫助任何球隊。」

球團執行主席佛勒（Ron Fowler）則提到，「我們非常開心，馬恰多在生涯的巔峰階段選擇穿上教士球衣，這紙合約說明了球團將要前進的方向，以及我們將為這座城市帶來世界大賽冠軍的承諾。」

簽下10年3億美元合約，馬恰多收下北美職業運動史上以自由球員身分簽下的最大合約紀錄，他本季年薪為1000萬美元，合約通過大聯盟辦公室審核後，他將在30天內先領到簽約金2000萬美元，這筆錢不受加州12.3%州稅限制，而是採馬恰多居住地的佛州規定不須上繳州稅。

教士對馬恰多的款待還不僅如此，合約中附帶一項特別的拒絕交易條款，他在這10年期間可每年更改6支拒絕交易球隊，客場之旅享有飯店套房，還可優先購買主場高價門票。

除了首年年薪1000萬美元外，馬恰多接下來9年皆領3000萬美元，前5年合約走完後擁有選擇權，他可逃脫合約再次進入自由市場。