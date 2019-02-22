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MLB／打擊籠內有攝影記者…林子偉揮棒心驚驚

2019-02-22 07:58聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

紅襪明天將在熱身賽首戰遭遇東北大學（Northeastern University），總教練柯拉（Alex Cora）今天已盤算好先發名單，台灣野手林子偉將鎮守游擊，在第一場熱身賽就上場練兵。

儘管打序未定，柯拉今天已經先一步公布明天一戰的先發球員，在多數主力皆休兵的情況下，由林子偉扛起游擊，農場排名第13的24歲蕭瓦林（Mike Shawaryn）擔任先發投手。

柯拉透露，蕭瓦林扛首場熱身賽先發，由投手教練勒凡吉（Dana LeVangie）欽點，「這是他的部門，他找出人選，我們問了幾個調整進度超前的選手，而他們都希望能有機會贏得注意、爭取到位置，還有幾位選手也會在本周登板投球。」

林子偉去年在熱身賽出賽19場，累積31打數敲出4安打，打擊率僅1成29，還吞下11次三振，本季期望能在熱身賽繳出一張更亮眼的成績單，爭取到從大聯盟展開2019年球季的機會。

有趣的是，曾贏得普立茲新聞攝影獎的波士頓環球報記者葛洛斯菲德（Stan Grossfeld），今天在紅襪春訓基地有奇想，向紅襪徵求同意進入打擊籠拍照，獲得紅襪准許，而當時正在進行打擊練習的球員，正好就是林子偉。

看到記者拎著相機走進打擊籠，林子偉的表情寫滿「他瘋了」，在近身拍攝之下，林子偉將打擊教練巴基特（Andy Barkett）所餵的球打向中右外野，終於結束這讓在場所有人都提心吊膽的任務。

林子偉隨後向葛洛斯菲德坦承，「當你走進來時，我心想天啊，你真的要從本壘後方拍照嗎？我很害怕，打擊教練也很害怕，如果我揮空，你就會受傷，所以我只能盡全力擊中球。」

林子偉紅襪大聯盟
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