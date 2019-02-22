馬恰多可望扭轉悲慘宿命 教士威脅道奇指日可待

聖地牙哥教士為萬眾企盼的休賽季簽約大戲劃下句點，以10年三億美金的自由球員史上最大、棒球史上第二大合約（第五年後有球員跳脫條款），網羅26歲的明星內野手馬恰多（Manny Machado）。這條消息不僅為久無太大動靜的棒壇投下一枚震撼彈，掀起巨大波瀾，也引發諸多後續討論：怎麼會是近三年平均單季要吞93敗以上的教士延攬馬恰多？身處在媒體市場偏小的聖地牙哥，教士未來在財務上真的能支撐這份合約而不被拖垮嗎？馬恰多日後的表現能否維持近年的優質水平？而他加入後，教士未來的戰力佈局又是什麼？

馬恰多(左)在日前雖然曾到費城人主場參訪，待得時間比在芝加哥和紐約都要長很多，但很讓人意外地最後簽下他的竟然是教士隊！ 美聯社 分享 facebook

教士可說是大聯盟史上最命運多舛、表現最差的球隊之一。創隊50年來，他們從沒贏過世界大賽，只打進季後賽五次，而且例行賽勝率只有.461，為現代棒球勝少敗多的球隊典範。教士上次打進季後賽已是遠在2006年的事，所以大多數年輕球迷可能對他們十分陌生。那時他們的總教練是隊史勝場數最多的波奇（Bruce Bochy），一個大家熟悉的名字，但他未來進入名人堂的主要理由不會是他在教士立下的汗馬功勞，而是他在教士同區對手巨人創下的六年三冠巔峰。教士隊陣容長年星度不足，缺乏指標性球星或看板人物，或許只有名人堂打者葛溫（Tony Gwynn）和終結者霍夫曼（Trevor Hoffman）稱得上是「教士巨星」。而且大家知道教士隊史全壘打紀錄的保持人是誰嗎？是你肯定沒聽說過的70年代初期砲手寇貝爾（Nate Colbert），數量僅有163支，為大聯盟30支球隊最少的隊史全壘打紀錄。

教士在近6個球季中，僅有麥爾斯在2017年打出過30支全壘打，其他球員長能打力長期偏弱。 美聯社 分享 facebook

馬恰多的到來，讓這個難堪的全壘打紀錄終於有機會被改寫，更甚者，教士創隊50年來的悲慘命運，可能也會由此產生大翻轉。

看衰教士的人會說，教士上次投入大量資源補強陣容的結果非常淒慘，這次應該也好不到哪去。確實，2014到2015年的休賽季，教士找來數名高薪球員如坎普（Matt Kemp）、厄普頓（Justin Upton）、薛爾茲（James Shields）、金布瑞爾（Craig Kimbrel）等人補強球隊，沒想到戰績不增反降，2015年的勝場數還比補強前的2014年少了三場，重重跌了一跤。但自那之後，教士老闆和總管普萊勒（A.J. Preller）從錯誤中學習，改變球團經營方針，延攬非典型的分析人才進入球隊，比如知名數據網站《Fangraphs》的前總編輯卡麥隆（Dave Cameron），並投入大量資源在選秀和國際業餘球員挖掘上，近五年花了超過一億4500萬美金，排名全聯盟第二高。歷經四年的淬煉，如今的教士已非當年的教士，他們不僅具備全聯盟最頂尖的農場，有10名新秀位列大聯盟百大新秀榜，其中七人更集中在前50名（可謂隊史農場實力最佳的時刻），陣容也汰換得相當年輕，充斥不少天賦不錯的低齡球員。

教士近來開始大量培養優質年輕球員，農場體系好手如雲，隨時有機會升上大聯盟效命。 美聯社 分享 facebook

除此之外，他們亦快速清出大量薪資空間。在簽下荷斯莫（Eric Hosmer）之前的2017年，教士的團隊薪資不到7000萬美金，排在全聯盟倒數前三名。即便簽下荷斯莫，教士在持續擺脫過去合約遺毒的情況下，團隊薪資依然遠低於聯盟平均（聯盟平均為一億3500萬美金），來到今年在還沒成為馬恰多新東家的時候，只達到7500萬美金左右。事實上，就算是小市場球隊，受惠於大聯盟整體產值不斷增加、聯盟官方的收益分享制度和近年成功的媒體事業出售案，教士這支球隊的價值仍隨著時間持續上升，而且他們高層也在今年一月中向媒體披露，由於近年還債有成，所以可開始花更多錢補強2019年的團隊陣容，似乎預告了接下來積極追求馬恰多的操作。

你可以說教士去年以同年休賽季的最大合約簽荷斯莫，有些欠缺周詳考慮、操之過急，因為荷斯莫的價值和名氣大多來自無法量化的個人魅力與領導能力，其客觀的打擊數據及守備成績事實上充滿瑕疵，不確定性很高，加上當時教士農場裡大多數新秀都還距離大聯盟頗遠，荷斯莫單單一人的加盟無法創造太大的影響力，就算球隊有充分的薪資擴充空間，也不能這樣恣意浪費。然而，相隔大概一年之後，教士再次祭出休賽季罕見的鉅約簽馬恰多，為球隊補進隊史上身手最全能、實力最優異的球員之一，這筆簽約就讓教士去年延攬荷斯莫的動作看起來沒那麼突兀，也讓球隊原本已經頗充滿希望的前景，看起來更加光明。

教士當初可能也沒想到他們能夠在簽下荷斯莫後，隔年再網羅到馬恰多，畢竟依據數十年來自由市場運作的往例，像馬恰多這種等級的大咖球星，應該早在聖誕節前就已締約，不會在市場上待價而沽太久。但近兩年自由球員市場運作極度緩慢的特殊情勢，給了教士更多思量考慮的時間，使他們得以在主要競爭者如費城人、白襪、洋基等隊跟馬恰多談判好一陣子之後，還有空間能夠半路擠進競逐行列，殺出一個程咬金，令費城人和白襪等鎖定馬恰多已久的隊伍感到無比震驚、氣結。

教士去年與荷斯莫(中)簽下創隊史紀錄的8年1.44億合約，第一年他只繳出.253打擊率和18支全壘打和69分打點。 歐新社資料照片 分享 facebook

馬恰多與荷斯莫的實力和等級完全不同。除了年紀比荷斯莫進自由市場時年輕了約一歲多，馬恰多還是頂級的三壘手、堪用的游擊手，守位價值遠超過荷斯莫的一壘，另外，馬恰多的打擊穩定性亦遠優於滾地球率偏高的荷斯莫。不管是在《Baseball Reference》還是《Fangraphs》等數據網站，馬恰多去年的成績都被視為能比一般替補級球員多幫球隊拿下約六勝，而且他的打擊三圍.297／.367／.538（打擊率／上壘率／長打率）和加權得分創造指數141（wRC+，代表馬恰多的打擊火力比聯盟平均高出41％），皆創下生涯最佳水準。雖然馬恰多的生涯數據跟進入自由市場前的表現，跟過去寫下自由球員合約新紀錄的世代巨星前輩還有一段落差（如邦茲（Barry Bonds）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、麥達克斯（Greg Maddux）等），但依據現今的市場環境及球隊願意對他開出的價碼來看，馬恰多仍是當今球界價值最高的球星之一。教士砸重本投資在他身上，並無不妥。

從簽約時機點來看，教士的操盤也並不如某些專家描述的那麼不合理（《ESPN》的資深作家歐尼（Buster Olney）就認為教士還不到砸大前簽大咖自由球員的時候）。沒錯，大聯盟過往39張億元合約當中，只有兩張是由前一個賽季拿不到70勝的球隊簽下（2006年小熊簽索利安諾（Alfonso Soriano）、2010年國民簽沃斯（Jayson Werth）），絕大多數會用億元合約補強陣容的球隊，都是勝率較接近五成、有可能透過該補強一舉進入競爭外卡行列的隊伍。

但目前的教士跟許多60勝級球隊不同的地方在於，他們的農場可說是史無前例地肥沃。根據各大新秀排行榜的歷史資料，從2005年起，業界公認農場排名第一的14支球隊中，就有多達13支在接下來的兩年內打進季後賽，而唯一沒有在兩年內打進季後賽的2011年皇家，也在2014和2015連兩年闖進世界大賽，可見今年農場品質無他隊能出其右的教士，就算今年還沒辦法徹底收割頂尖新秀的甜美果實，但2020和2021年很有可能正是他們威脅道奇、競爭國聯西區冠軍的時刻。

在2019年季前簽下馬恰多的教士，希望能複製2003年老虎簽I. 羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）、2010年國民簽沃斯的案例，雖然合約生效的頭幾年球隊戰績依舊不佳，但隨著農場新秀的養成和輔助戰力的到來，當初花高額複數年約簽進的明星球員亦開始發揮顯著價值，帶領球隊成為幾乎年年闖進季後賽的常勝軍。筆者相信，教士在諸多頂級新秀即將開花結果、距離競爭期還有大約一年的時刻，投入高薪長約找來巨星馬恰多，是十分合情合理的決定，畢竟他們從簽荷斯莫起，著眼的就不是2018和2019年，而是球隊未來長期的強盛。

馬恰多的合約預計不會如某些專家預言，步入2000年羅德里德茲與遊騎兵簽訂合約、1999年魔鬼魚隊延攬馮恩（Greg Vaughn）的後塵。當年的遊騎兵和魔鬼魚跟現在的教士不一樣，欠缺完善農場的支援和有遠見的建隊計畫，所以才會導致簽來的知名球星孤掌難鳴，憑一己之力難以帶整支球隊逃離貧弱戰績的泥淖。

至於馬恰多加入教士後的可能成績，則可以從各大預測系統對他的數據評估略知一二。教士還有其他之前的競逐球隊，之所以看重馬恰多，不僅是因為其過去的成績亮眼，更因為他未來的數據值得樂觀看待。以下筆者整理出兩家知名預測系統對馬恰多未來10年數據的預測：

李秉昇製表 分享 facebook

由上表可知，預測系統認為馬恰多到合約的第七年，都還可以繳出接近明星級球員的貢獻水準（一般來說WAR值2.0為聯盟平均，4.0左右為明星級水準，6.0左右則為MVP等級）。這樣的推估數字，不只對教士而言值得期待，從馬恰多的立場來講，也可應用於合約條件的戰略思考。五年後，屆時預計要滿31歲的馬恰多被預期仍能打出明星水平的成績，到時候的市場環境極有可能因為處在新的勞資協議中而有跟現在完全不同的樣貌，所以馬恰多陣營在談判時加入第五年後的跳脫條款就很有道理，因為這樣馬恰多就保有了五年後成績仍未大幅衰退前，再次測試未知市場的機會，等同幫自己留了持續提高身價的備案。

有人或許會提出質疑，認為長年以「對投手有利」著稱的教士主場沛可球場（Petco Park），可能會抑制馬恰多的打擊發揮，導致他未來的打擊成績下滑。不過事實上，沛可球場近年來已不再是極端的投手球場，根據《ESPN》的球場因素（park factor）數據，去年沛可球場的環境還稍微對打者有利。此外，沛可球場的左外野頗適合擅長打「高平飛球」（high drive，擊球仰角落在19到26度）的打者，是全聯盟對高飛平球第七友善的球場，而正好馬恰多是非常擅打高平飛球的打者，擊出高平飛球的機率比聯盟平均高出50％，所以如果搭配馬恰多去年的擊球分佈圖進行分析，便可判斷只要馬恰多維持健康，他未來在沛可球場的全壘打產量和打擊發揮，應該不會受到太大的影響。

馬恰多2018年擊球落點分佈圖，黑點為全壘打、綠點為滾地球、黃點為觸擊、藍點為飛球、紅點為平飛球、紫點為小飛球。 資料來源：《Fangraphs》 分享 facebook

馬恰多加盟教士後，他們將坐擁兼具實力和潛力的優質野手核心陣容。雖然像塔帝士（Fernando Tatis Jr.）和梅西亞（Francisco Mejia）這樣的頂級新秀，今年球季開打時可能還無法立刻站穩先發位置，但筆者預期到下半季，教士的野手陣容擺起來應該會是如下：

捕手 梅西亞

一壘手 荷斯莫

二壘手 烏力亞斯（Luis Urias）

游擊手 塔帝士

三壘手 馬恰多

外野手 麥爾斯（Wil Myers）

外野手 馬戈（Manuel Margot）

外野手 雷耶斯（Franmil Reyes）

板凳外野手 瑞佛洛（Hunter Renfroe）

板凳外野手 寇德洛（Franchy Cordero）

板凳二壘手 金斯勒（Ian Kinsler）

板凳捕手 賀吉斯（Austin Hedges）

然而，即便擁有好的年輕野手核心，缺乏上得了檯面的投手群作為支撐，也只是枉然，而投手戰力貧乏的問題正是阻止教士在今年就挑戰季後賽的主要障礙。教士農場目前有多名績優的投手潛力股仍未完全成熟，還需要一段時間的發展，今年會是他們的重要成長期，如果一切順利，下一個休賽季教士的首要目標將變成補強投手戰力。屆時預期還有薪資空間操作和不少新秀資產的他們，只要能透過交易或簽約找來適合的即戰力投手，輔以大物投手新秀的發跡，就有能力在2020和2021年衝擊道奇及國聯季後賽。

馬恰多的加入能為教士帶來的邊際效益、球迷興趣、實際戰力和競爭力的提升，都大於費城人、道奇、洋基等大市場球隊，而聖地牙哥提供給馬恰多的樂觀前景還有號稱全世界最佳的氣候環境，也有助於讓馬恰多對自己的處境感到滿意。筆者覺得這紙合約長遠來看，對簽約雙方以及聖地牙哥這座城市，應能形成一種三贏的局面。