MLB／大聯盟關鍵年 美媒：林子偉打擊是重點

2019-02-21 11:23 中央社 紐約20日專電



美媒分析，林子偉具備守備優勢，打擊若能持續進步，就算未來不效力紅襪，也有機會在其他大聯盟球隊綻放光芒。 路透 分享 facebook

旅美球星林子偉爭取打進波士頓紅襪隊開季25人名單，美媒分析，林子偉具備守備優勢，打擊若能持續進步，就算未來不效力紅襪，也有機會在其他大聯盟球隊綻放光芒。

隨著大聯盟春訓展開，追蹤紅襪動態的部落格Overthe Monster近期開始刊登季前陣容分析，作者柯林斯（Matt Collins）今天以專文探討林子偉未來幾季能否站穩大聯盟。

文章提到，最近兩季，林子偉在大聯盟與小聯盟間頻繁升降，今年是紅襪有權無限制下放林子偉的最後一季。林子偉已是紅襪小聯盟體系的頂尖內野手，新賽季極有可能登上大聯盟，若想爭取往後幾季在大聯盟的穩定地位，今年表現非常關鍵。

柯林斯認為，林子偉最大優勢是守備技巧和調度靈活性，除了能守游擊、二壘和三壘，去年還有替紅襪代班守中外野的經驗，換句話說，林子偉已是守備優異的超級工具人。

打擊方面，林子偉雖不是強力型打者，但調整攻擊型態後，現在能更穩定地猛力擊球，有助維持高於平均的打擊率。此外，林子偉也擅長靠選球上壘，但柯林斯指出，與同類型打者相比，林子偉遭三振次數略多。

去年是林子偉首個3A完整球季，整季出賽68場，打擊率3成07，擊出20支二壘打、5支全壘打，進帳25分打點。期間他5度被拉上大聯盟支援，出賽37場，打擊率2成46，整季揮出6支二壘安打，創生涯新高，大聯盟生涯首轟也在去年9月出爐。

林子偉1月在台受訪時說，新賽季目標是打進開季25人名單，希望春訓有好表現，並加強心理建設，在大聯盟待久一點。

林子偉在紅襪的主要競爭對手是努尼耶茲（Eduardo Nunez）與霍特（Brock Holt），紅襪去年奪冠後，兩人今年都留在陣中。

柯林斯寫道，明年賽季努尼耶茲幾乎不可能續留紅襪，霍特年紀比林子偉大、有傷病史而且薪資高很多，卻深受球團與球迷喜愛。就算霍特續留，25歲的林子偉也能因努尼耶茲離隊獲得更多上場空間，但他與霍特功能類似，紅襪不一定都會想留下。

文章說，對林子偉而言，新賽季表現對他個人比對紅襪團隊更重要。身為守備活棋的林子偉只要像過去幾年不斷加強打擊，再打出成功的一季，無論未來是否效力紅襪，都有機會站穩大聯盟。