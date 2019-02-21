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MLB／曾仁和扛首場熱身賽先發 麥登道恭喜

2019-02-21 05:55聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

小熊隊春訓熱身賽，台灣投手曾仁和將先發打頭陣。圖／路透資料照
小熊隊春訓熱身賽，台灣投手曾仁和將先發打頭陣。圖／路透資料照
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小熊隊將從24日起展開春訓熱身賽，24歲台灣投手曾仁和打頭陣，球團已宣布由他擔任首戰先發投手，將在自家春訓基地史隆球場（Sloan Park）迎戰來訪的釀酒人，小熊總教練麥登（Joe Maddon）不改他一貫的幽默，開玩笑說：「我前幾天已經跟曾仁和說，恭喜他成為我們的開幕戰先發投手了。」。

曾仁和去年在大聯盟熱身賽出賽3場（含1場先發），累積4.2局被敲4安打、責失3分，防禦率5.79；今年是曾仁和連續第二年參與大聯盟春訓，首場出賽早早確定，作為小熊陣中第一位在春訓先發登板的投手，他的對手將是去年的國聯中區盟主釀酒人。

美媒報導提到，小熊的先發輪值已經齊聚多位資深好手，曾仁和從3A展開2019年球季的機會極高，但他還是在春訓獲得首場先發機會，這顯示曾仁和仍被視為填補輪值深度的備案，有望在先發投手出狀況時獲得「升」機。

曾仁和去年春訓於3月中旬遭下放3A，未能擠進開季25人名單，儘管曾在5月升上大聯盟頂替1場先發，但僅撐2局責失3分，此後未再等到機會，全季共於3A繳出2勝15敗、防禦率6.27，寫下旅美以來成績最慘澹的一季，但他不氣餒，堅持調整方向，抱持正面態度再拚大聯盟。

曾仁和小熊隊大聯盟
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