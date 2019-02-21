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塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00林煒珽

洋基巨投沙胖決定在2019年球季後就要高掛球鞋，而田中將大、派克斯頓和哈普的合約又都只到2020年就到期，補強先發輪值成為洋基必須面對的課題。剛好紅襪王牌塞爾在2019年打完後，將要第一次取得自由球員身份，洋基總經理凱許曼當初拒絕白襪在交易時索取塞佛里諾的要求，才讓紅襪得標，這兩年吃足苦頭。如果塞爾真的投身自由市場，洋基肯定會高價搶人。一旦拍賣哥真的穿上條紋制服，然後年復一年地宰制豆城軍，傷害程度將遠超過當年讓戴蒙（Johnny Damon）和艾爾斯伯瑞琵琶別到的痛苦。而且洋基還不是唯一可能出手的對手，像是四大先發投手都在2019年後合約到期的太空人，2020要搬到新球場的遊騎兵隊，財大氣粗的道奇，天使，以及積極招兵買馬的費城人等隊，都是潛在的買家。

塞爾目前的合約將在今年球季結束後到期，他近3季在紅襪對洋基的戰績雖然只有3勝3敗...
塞爾目前的合約將在今年球季結束後到期，他近3季在紅襪對洋基的戰績雖然只有3勝3敗，但防禦率低到1.93，被打擊率也只有.211，壓制能力是非常地強大。 歐新社資料照片
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紅襪迷都強烈希望球隊能夠留下這位史上最快達到1500次三振、最佳三振率和三振/保送比的天王左投，而塞爾也不止一次地表示希望能續留芬威。郎有情妹有意，就看雙方能否在今年開季前達成續約協議，讓洋基和其他球隊徹底斷念。

塞爾在2018年下半季兩度因爲左肩傷勢進入傷兵名單，在此之前，他的9年大聯盟生涯只因為一次手背屈肌而下架過。本身就是佛州人的塞爾在加入紅襪後，房子就買在麥爾斯堡，離紅襪春訓基地開車不到15分鐘。根據美國知名棒球作家羅森索（Ken Rosenthal）的報導，在去年感恩節後沒多久，也就是距離塞爾投完世界大賽最後一球，三振馬恰多後不到一個月，他就開始生涯最專注的一次季外訓練，每週一到五，天天到藍色噴射機球場（Jet Blue Park）報到，目標就是要增強他的肩膀耐力。

塞爾在去年世界大賽第五戰九局下半上場中繼，連續飆出3次三振，幫助紅襪拿下冠軍。 ...
塞爾在去年世界大賽第五戰九局下半上場中繼，連續飆出3次三振，幫助紅襪拿下冠軍。 歐新社資料照片
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塞爾說：「基本上我要練煞車，這就是上季我的死穴。我的手臂動得太快，而我沒有那個肌肉強度去讓它慢下來。」沒聽過這理論吧，但塞爾和紅襪隊非常認真，他每天和助理體能教練魯斯（Mike Roos）練腿、核心肌群和背部，每週一、三、五和助理訓練員（Brandon Henry）進行肩部訓練課程，好讓他能發展出能停下超跑般手臂的陶瓷碟煞。「我沒有要減速，我只是要練出能駕馭它的強度。」塞爾說，「要讓它能撐完整個賽季，而不是像上季一樣到了八月就得要進廠維修。」

2018年是塞爾最悶的一季，上半季展現破紀錄的主宰力，幾乎提前搶到塞揚獎，但從台灣時間8月1號到13號進入DL，回來後對金鶯投了零失分的5局之後，在8月19號又進傷兵名單，一待就待到9月12號。這年他只投了158局，生涯最低，而塞爾從2012年專職先發後，到2017年間平均每年貢獻205局。

塞爾在春訓非常認真地鍛鍊核心肌群，希望在新球季能加強他的手臂控制能力。 美聯社
塞爾在春訓非常認真地鍛鍊核心肌群，希望在新球季能加強他的手臂控制能力。 美聯社
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塞爾將在3月30號滿30歲，以他奇特的投球姿勢，早在白襪於2010年選秀會第13順位選走這位來自佛羅里達海岸大學的瘦高左投前，眾人就不看好他保持健康的能力。塞爾回憶：「從2006年開始就聽過這種說法了。」那時他還是佛州雷克蘭高中的高三生，但「我在季外練得很勤，你可以問這些訓練員，你可以問我老婆。你不能完成你的任務是種很糟的感覺，我競爭心很強，我對我的能力很自豪，我對我自己要求也很高。」

紅襪隊的制服組總裁唐布洛斯基（Dave Dombroski）向來傾向跟塞爾這種年紀的王牌投手續約，他2013年在老虎隊時，就和時年30歲的韋蘭德續約5年，1億4000萬美金，那時距離虎王獲得自由球員身份還有兩年。隔年三月，唐布洛斯基又嘗試用6年1億4400萬的價碼續留時年29歲的薛瑟，不過被薛瑟拒絕，才有2015年的國民7年2億1000萬美金的天價合約。

現在棒球界越來越年輕化，但是許多老將，尤其是塞爾這種等級的先發投手，特別是這麼自律的大投手們，還是能夠年復一年地主宰比賽。你看韋蘭德在他35歲的球季，還成為美聯的三振王，而且這六年每年平均投201局；薛瑟在31歲和32歲球季蟬聯國聯塞揚獎，今年還以300K雄霸大聯盟，近四季平均高達220局；還有葛蘭基，在年過30後這五年平均每季也有199局。

看看韋蘭德(左)近年的表現，可以期待紅襪塞爾(右)未來也能越陳越香。 美聯社資料...
看看韋蘭德(左)近年的表現，可以期待紅襪塞爾(右)未來也能越陳越香。 美聯社資料照片
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不過紅襪隊面臨天人兩難，因為去年世界大賽冠軍陣容中一堆人合約即將到期。在2019年球季後，只比塞爾大三個月的波瑟羅，還有當家游擊手波賈茲（關鍵字：還有林子偉啊！）都將約滿，重砲手馬丁尼茲可以實施逃脫；然後再一年後，就輪到美聯MVP貝茲和美聯冠軍賽MVP布萊德利，這都是紅襪隊得要取捨的。這些人不可能都留下來，重點是，要把錢花在誰的身上。

紅襪隊在2019年球季目前預計薪資為2億4600萬，是全大聯盟最高，如何說服旗下球星從2020年起再談續約是門大學問，這樣的話，紅襪在今年要付塞爾現行合約最後一年的1500萬，然後馬丁尼茲是2200萬，波瑟羅是2050萬，波賈茲1250萬。其中由著名闇黑經紀人波拉斯代表的馬丁尼茲和波賈茲投入自由市場的可能性相當高，而塞爾的經紀公司為噴射機運動經紀（Jet Sports Management），波瑟羅是Excel運動經紀，這兩間公司對於鉅額續約接受度都頗高，紅襪可能傾向於等待2019年結束後，看看這兩位30歲的投手身體狀況，再來談未來的計劃。

紅襪去年風風光光地拿下冠軍，但明後年開始就將面臨一票好手喊出天價合約的考驗。 歐...
紅襪去年風風光光地拿下冠軍，但明後年開始就將面臨一票好手喊出天價合約的考驗。 歐新社資料照片
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紅襪在前朝制服組時期（艾普斯坦時期），曾經讓神之右手派卓・馬丁尼茲在拿下2004年世界大賽冠軍後走人，當時引起紅襪迷許多不滿，不過事後諸葛來看，紅襪的決定是正確的，因為那時派卓已經33歲，雖然他在紅襪最後四季每年自責分率都低於2.26，但一去大都會，第一季的自責分率就暴增到3.90，而他在紐約那四季的平均為3.88。

但當時派卓比明年的塞爾還長兩歲，而且塞爾一旦在自由球員市場被洋基給撿走，那對紅襪來說無疑是隊史上重大的一大失誤。紅襪全隊上下，現在都努力留住拍賣哥的心，讓他願意續留芬威，直到退休。

紅襪Chris Sale

林煒珽

Fox Sports運動主播，負責轉播MLB、NBA、NFL、足球等比賽。人稱林生命，不只用生命護球，也用生命看球，還用生命愛狗！
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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