MLB／馬恰多合約總值輸史丹頓 但平均年薪贏了

2019-02-20 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



馬恰多。 路透 分享 facebook 大聯盟重量級球員馬恰多（Manny Machado）和教士隊簽下10年3億美元肥約，消息傳回老東家金鶯隊，不少老戰友都為他感到高興，戴維斯（Chris Davis）認為，馬恰多的例子對年輕球員是極大激勵，只要好好打拚，未來也可達到一樣的成就。

馬恰多2012年升上金鶯大聯盟，去年「731交易大限」前被交易到道奇隊，過去一直和他同隊7季的戴維斯說：「我為他和他的家庭、未來球員感到開心。」

戴維斯在2016年初和金鶯簽下7年1億6100萬美元合約，本季年薪2300萬美元是全隊最高，馬恰多也是大聯盟近3季野手最大合約；戴維斯認為，教士在搶人過程扮演黑馬角色，以馬恰多的等級，這也是他應得的合約。

金鶯右投卡布（Alex Cobb）說：「馬恰多從去年季後至今，在自由球員市場實在等太久了，還好只錯失前天春訓，這是很棒的事。」

他表示，馬恰多是很讚的隊友，儘管有些行為引起爭議，被認為做得不夠好，但他有很多地方做得不錯。

馬恰多是大聯盟史上第2位合約總值超過3億美元的球員，洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）3億2500萬美元（2015到27年）仍是榜首，但以平均年薪來看，馬恰多平均3000萬美元，比史丹頓高出500萬美元。