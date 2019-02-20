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MLB／春訓測試20秒投球限時令 道奇克蕭不買單

2019-02-20 15:14世界日報 編譯組／綜合報導

道奇春訓，克蕭練投。 路透
道奇春訓，克蕭練投。 路透
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大聯盟理事長曼佛瑞（Rob Manfred）宣布將在今年春訓比賽期間，實施投手20秒投球限時令，對此道奇隊部分選手並不贊同，王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）坦言將無視這項新措施。

為提升比賽節奏，大聯盟提出限制投手需在20秒內投球的規定，並於春訓比賽開始進行測試，曼佛瑞未來也有意將此納入常規賽中。

這個投球限時令已成為不少球員的阻力，曼佛瑞有權單方面執行這項規則，但他不願意在未與球員工會達成協議的情況下做出這項新規定。

克蕭18日表示，「我並不打算關注它，若我在20秒內出手便出手，我不打算改變任何事情，我不會注意它。若一旦這件事成為問題，我相信仍有辦法處理，我並不擔心。」

克蕭說，他贊成將比賽速度加快，但不認為限時令有所幫助，「比賽變化太大，會出現波動與失誤，有許多三振、許多全壘打，球場有許多變化。投手限時令究竟能否真正有作為，我也有興趣看看。」

這個20秒投球限制鐘是2015年2A和3A比賽中引入的。當年道奇老將希爾（Rich Hill）該球季在3A投球，使他成為少數幾位有此經驗的大聯盟球員之一。但他不贊成該規定用於大聯盟級比賽。

希爾說，「我不喜歡這項規定，有些荒謬。」38歲的他表示，他的投球速度快不大會受此影響，但認為這項規定會對比賽產生負面影響。他說，這規定最終目標是什麼？是否真的因此能在三小時內完成比賽？他認為還需對此進行認真評估對話。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）則贊成這項新措施，認為不會影響大多數投手，理論上打擊手將更難適應。

大聯盟克蕭道奇
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