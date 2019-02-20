MLB／馬恰多超級合約落腳教士 等看哈波破紀錄

2019-02-20 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬恰多10年超級合約情定教士後，就看哈波能否再刷新他的自由球員最大合約紀錄，目前以落腳費城人機會最大。 美聯社 分享 facebook

在馬恰多（Manny Machado）傳出以10年3億美元合約加盟教士隊後，市場聚焦在哈波（Bryce Harper）身上，極有機會刷新馬恰多的自由球員最大合約紀錄，目前以落腳費城人機會最大。

費城人據傳對哈波與馬恰多都有興趣，費城人總經理柯藍塔克（Matt Klentak）表示：「如果馬恰多的傳聞是真的，那這份合約超過我們的預期，有的時候你也只能放棄，我們提出我們的報價，拿出最大誠意，而他選擇了教士隊。」

哈波拒絕了國民的10年3億美元合約，這個價碼與馬恰多相同，如果費城人沒簽下馬恰多，是否代表無法對哈波提出更高合約？柯藍塔克表示：「我不願評論，不過每個球員都不一樣，他們會帶來不同的優勢、弱點、風險與回報。」

費城人從去年7月就希望透過交易向國民換來哈波，球季結束後也頻頻與哈波接觸，根據大聯盟官網報導，費城人近來與哈波經紀人波拉斯（Scott Boras）接觸更加頻繁，但尚未達成協議。

爭取哈波對費城人來說，有輸不得的壓力，費城人在補強瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、麥卡臣（Andrew McCutchen）、塞古拉（Jean Segura）以及羅伯森（David Robertson）後晉身一線隊伍，不過同區的勇士、國民也在追逐哈波的行列中，三隊目前戰力相近，誰能搶到哈波就能脫穎而出。