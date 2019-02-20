親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

中美貿易戰 台需慎防兩岸黑天鵝與灰犀牛效應

28歲女離職棄高薪 靠這項技能7個月爽賺591萬

運動筆記賽事心得／嘉義Zepro半程馬拉松 無心插柳破PB賽事心得／熊本城馬拉松 攻城人讓崩潰！
健行筆記「原來可以這樣玩」北海岸之網美到不了的秘境玉里瓦拉米步道－再見黃喉貂 活潑在草皮上跳躍著
NBA24秒快問快答- Paul George精彩回顧- Stephen Curry 擊地傳球空中接力 (2月18日)

MLB／史上前10大約CP值 僅4筆投資值回票價

2019-02-20 10:59聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

馬恰多10年3億創下大聯盟自由球員獲得最大合約紀錄。 美聯社
馬恰多10年3億創下大聯盟自由球員獲得最大合約紀錄。 美聯社
分享

教士隊以10年3億美元（約新台幣90億元）簽下馬恰多（Manny Machado），創下大聯盟自由球員獲得最大合約紀錄，期待他能帶領年輕球員，幫助球隊奪冠，不過史上前十大合約中，僅4筆值回票價，就看馬恰多能否逃離魔咒？ 

製表／記者黃麗華
製表／記者黃麗華
分享

A-Rod（Alex Rodriguez）生涯簽下兩筆超級大約，目前分別排名史上第二、第三，2001年與遊騎兵簽下的10年合約，事後看來相當划算，他在2001、2002年分別敲出52轟、57轟，2003年更以領先美聯的47轟、124得分、6成長打率獲得MVP。

2004年打出身價的A-Rod被交易到洋基，2005、2007年拿下兩座MVP後，2008年獲得洋基提出10年2.75億美元合約，只是成績就此滑落，接下來3年雖然單季仍有30轟以上表現，但與2007年的54轟相差一截，未再進入MVP票選前5，直到2017年宣布提前退休。

高薪榜上的強投表現都不錯，普萊斯（David Price）在2016年與紅襪簽下大約後，3年拿下39勝、防禦率3.74，去年季後賽更幫助紅襪拿下世界大賽冠軍；薛則（Max Scherzer）2015年與國民簽下7年約，4年來拿下2座塞揚獎；葛蘭基（Zack Greinke）6年約定響尾蛇，至今連續3年單季都有13勝以上表現，防禦率3.53。

普荷斯在紅雀隊拿下過3座MVP，2012年與天使隊簽下的10年2.40億美元合約至今尚未走完，不過年均26.8轟、打擊率2成60，跟紅雀時期的年均40.5轟、打擊率3成28有一段不小的差距。

卡諾（Robinson Cano）在洋基曾有單季25轟、3成打擊率成績，吸引水手在2014年與他簽下與普荷斯相同的大約，不過轉戰水手僅1季曾有單季25轟以上成績，平均打擊率也僅2成96，就看今年他轉戰大都會能否止跌反彈。

「小王子」費爾德（Prince Fielder）在2012年與老虎簽下9年2.14億美元合約，卻因傷在2017年提早宣告退休；海沃德（Jason Heyward）2016年與小熊簽下8年約後，首年打擊率僅2成30，接下來兩年又受到傷勢影響，打席數銳減。

洋基馬恰多水手
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

MLB／馬恰多落腳教士 10年3億美元FA史上最貴

2019-02-20 08:55

MLB／馬恰多超級合約落腳教士 等看哈波破紀錄

2019-02-20 11:33

MLB／10大自由市場合約總值 馬恰多肥約竄升第一

2019-02-20 11:03

MLB／自由球員市場寒冬 史丹頓覺得自己太好運

2019-02-19 20:45

MLB／去年操過頭 道奇春訓讓布勒喘口氣

2019-02-19 14:35

MLB／帶領巨人隊13年 教頭波奇宣布季後退休

2019-02-19 10:37

MLB／球團不願花錢 紅襪老闆：砸錢仍有助奪冠

2019-02-19 10:20

MLB／大咖遲未簽約 球員工會：球隊不夠努力

2019-02-19 09:29

MLB／馬林魚沒經驗選手一堆 葛蘭德森可扛開路先鋒

2019-02-18 20:47

陳偉殷當領頭羊 基特重建馬林魚漸露曙光

2019-02-18 07:00

MLB／想辦法幫巨人 山多瓦願當二刀流

2019-02-17 10:28

MLB／忍不住膝傷宣布退休 沙巴西亞：時機到了

2019-02-17 08:29

MLB／自主澳洲移訓兩周 田中將大進度超前

2019-02-16 10:55

MLB／鈴木一朗現身春訓 教頭：開幕戰機會大

2019-02-16 10:22

MLB／教頭對張育成印象深 點名春訓鎮守游擊

2019-02-16 08:19

MLB／百大球星楚奧特又榜首 大谷亞洲唯一上榜

2019-02-16 08:13

MLB／王維中傳傷暫緩練投 美記者誤認是王建民

2019-02-16 08:13

MLB／4年12億搞定塞佛里諾 洋基避免薪資仲裁

2019-02-16 08:12

瑞爾穆托取代波西 最強捕手換人當

2019-02-15 07:00

哈波、馬恰多為何還沒簽？ 原因恐怕更為複雜

2019-02-15 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

天使半吊子陣容欲振乏力 楚奧特轉隊時機已到

2019-02-11 07:00

伸卡球壓制力不佳 逐漸失去大聯盟舞台

2019-02-01 07:00

漢米爾頓單季70盜？ 專家瘋狂大預測非作夢！

2019-01-31 07:00

史上最強選球眼 馬丁尼茲憑巧打躋身名人堂

2019-01-28 07:00

MLB十大新秀完成準備 2019蓄勢待發

2019-01-25 07:00

再添三振機器歐塔維諾 洋基牛棚可能是史上最強

2019-01-23 07:00

球隊大玩兩手策略 薪資異裂讓年輕球員發大財

2019-01-21 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

NBA／林書豪點燃漢堡店大戰 丁威迪力挺前隊友

2019-02-19 20:26

NBA／戴維斯交易破局 賈霸：經紀人搞砸了

2019-02-19 11:02

NBA／回憶雪梨奧運 賈奈特：賭誰在姚明頭上灌籃

2019-02-19 16:10

NBA／回顧選秀會交易 老鷹：原本會選唐西奇

2019-02-19 17:30

日職／王柏融熱身賽打擊燙 許銘傑：出乎我意料

2019-02-19 17:45

NBA／畢斯利重回CBA 加盟廣東宏遠

2019-02-20 10:22

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

HBL／差點斷能仁連勝 高苑一哥落淚

2019-02-19 21:56

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00

MLB／馬恰多落腳教士 10年3億美元FA史上最貴

2019-02-20 08:55

HBL／馬建豪歸隊 松山24分大勝青年

2019-02-19 19:40

MLB／自由球員市場寒冬 史丹頓覺得自己太好運

2019-02-19 20:45

HBL／光復成流感疫區 驚險退南湖開胡

2019-02-19 15:02

NBA／火箭戰績否極泰來 老闆：目標搶50勝

2019-02-19 16:05

NBA／卡普尼克與NFL達成和解 詹姆斯：我挺他

2019-02-19 14:33

12強賽／台韓澳若未進6強 棒協建議3搶1

2019-02-19 17:00

NBA／助湖人返季後賽 詹姆斯：接下來唯一的事

2019-02-19 16:15

中職／好羨慕的室內練習場 獅教頭：不想回去了

2019-02-19 18:39

HBL／連兩場戰到抽筋 邱詠富雙10助南山開胡

2019-02-19 18:13

NBA／盼出征世界杯 安戴托昆波：前提須保持健康

2019-02-19 14:42

日職／期待王柏融表現 西武教頭：三拍子好手

2019-02-20 10:44

NBA／連續得分為紀錄 哈登喊冤不想打太獨

2019-02-20 09:59

HBL／左膝兩度動刀 陳靳豫萱含淚飆雙十

2019-02-19 23:46

MLB／去年操過頭 道奇春訓讓布勒喘口氣

2019-02-19 14:35

NBA／塞爾蒂克將拿下總冠軍 泰托姆發豪語

2019-02-20 10:46

杜拜女網／68分鐘速闖關 謝淑薇站上16強

2019-02-19 17:52

MLB／史上前10大約CP值 僅4筆投資值回票價

2019-02-20 10:59

港都盃／再破紀錄奪金 「勁量小子」受期待

2019-02-19 23:58

中職／雙獅會前送禮探班 許銘傑：台灣2投一定上場

2019-02-19 18:54

HBL／三分「翊帆」風順 能仁外線射爆高苑

2019-02-19 23:44

中職／跟日本好無緣 古林睿煬手痠不對決西武

2019-02-19 20:25

日職／吳念庭盡地主之誼 每年目標一軍穩定出賽

2019-02-19 19:41

港都盃／勁量小子魏浩倫連破紀錄 王偉旭、葉守博很期待

2019-02-19 15:38

HBL／郭輝催生南山校隊 輸贏外更重視球員態度

2019-02-19 17:25

MLB／馬恰多超級合約落腳教士 等看哈波破紀錄

2019-02-20 11:33

中職／猿隊、樂天熱身賽 兩隊同時公布28人名單

2019-02-19 16:42

杜拜女網／單雙打皆報捷 謝淑薇一日兩勝

2019-02-19 23:55

富邦盃／福林148公分小巨人 鐘懷逸最崇拜一朗

2019-02-19 18:09

圖／HBL男甲八強賽 南山輕取東山

2019-02-19 17:28

杜拜女網／破發大戰退日本組合 謝淑薇進女雙8強

2019-02-19 20:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top