MLB／史上前10大約CP值 僅4筆投資值回票價

2019-02-20 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬恰多10年3億創下大聯盟自由球員獲得最大合約紀錄。 美聯社 分享 facebook

教士隊以10年3億美元（約新台幣90億元）簽下馬恰多（Manny Machado），創下大聯盟自由球員獲得最大合約紀錄，期待他能帶領年輕球員，幫助球隊奪冠，不過史上前十大合約中，僅4筆值回票價，就看馬恰多能否逃離魔咒？

製表／記者黃麗華 分享 facebook

A-Rod（Alex Rodriguez）生涯簽下兩筆超級大約，目前分別排名史上第二、第三，2001年與遊騎兵簽下的10年合約，事後看來相當划算，他在2001、2002年分別敲出52轟、57轟，2003年更以領先美聯的47轟、124得分、6成長打率獲得MVP。

2004年打出身價的A-Rod被交易到洋基，2005、2007年拿下兩座MVP後，2008年獲得洋基提出10年2.75億美元合約，只是成績就此滑落，接下來3年雖然單季仍有30轟以上表現，但與2007年的54轟相差一截，未再進入MVP票選前5，直到2017年宣布提前退休。

高薪榜上的強投表現都不錯，普萊斯（David Price）在2016年與紅襪簽下大約後，3年拿下39勝、防禦率3.74，去年季後賽更幫助紅襪拿下世界大賽冠軍；薛則（Max Scherzer）2015年與國民簽下7年約，4年來拿下2座塞揚獎；葛蘭基（Zack Greinke）6年約定響尾蛇，至今連續3年單季都有13勝以上表現，防禦率3.53。

普荷斯在紅雀隊拿下過3座MVP，2012年與天使隊簽下的10年2.40億美元合約至今尚未走完，不過年均26.8轟、打擊率2成60，跟紅雀時期的年均40.5轟、打擊率3成28有一段不小的差距。

卡諾（Robinson Cano）在洋基曾有單季25轟、3成打擊率成績，吸引水手在2014年與他簽下與普荷斯相同的大約，不過轉戰水手僅1季曾有單季25轟以上成績，平均打擊率也僅2成96，就看今年他轉戰大都會能否止跌反彈。

「小王子」費爾德（Prince Fielder）在2012年與老虎簽下9年2.14億美元合約，卻因傷在2017年提早宣告退休；海沃德（Jason Heyward）2016年與小熊簽下8年約後，首年打擊率僅2成30，接下來兩年又受到傷勢影響，打席數銳減。