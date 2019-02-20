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MLB／道奇傳奇投手紐康逝世 享耆壽92歲

2019-02-20 16:11中央社 洛杉磯19日綜合外電報導

布魯克林道奇最優異的投手紐康（Don Newcombe），在久病後於今天辭世，享...
布魯克林道奇最優異的投手紐康（Don Newcombe），在久病後於今天辭世，享耆壽92歲。 美聯社
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MLB布魯克林道奇最優異的投手紐康（Don Newcombe），在久病後於今天辭世，享耆壽92歲。

法新社報導，在道奇總部設在布魯克林時，綽號「紐克」（Newk）的紐康協助道奇奪下1955年世界大賽冠軍，在道奇1958年在洛杉磯展開第一個球季時被交易到辛辛那提，之後效力於克里夫蘭與日本的中日龍隊（Chunichi Dragons），1962年為職棒生涯畫下句點。

前道奇隊友、名人堂左投柯法克斯（Sandy Koufax）說：「他一開始是我的導師，最後成為朋友，認識他的人都很想念他。」

紐康是MLB第一位賽揚獎（Cy Young Award）得主，他是在1956年賽揚獎設立第一年獲獎，當時只頒給國家聯盟與美國聯盟中的一名投手。他也在1959年獲得國聯最有價值球員（MVP）殊榮，並4度入選MLB明星賽。

道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）說：「紐康的存在與人生為全美的大聯盟球員豎立典範。道奇體育場（Dodger Stadium）一直都有他的身影，球員對他的熱心建議與領導總是感念在心。」

卡斯登說：「道奇對他而言意義非凡，我們都覺得很幸運人生中有他。」

紐康1949年到1960年在大聯盟投了10季的球，在職涯巔峰時休息了兩年，在韓戰期間服兵役。

紐康是MLB第3位非裔投手，在1949年成為首名在世界大賽先發的非裔投手。

右投的紐康生涯贏得149場比賽，防禦率3.56，送出1129次三振。他在1949年到1956年效力於布魯克林道奇6個球季時戰績為112勝48敗。

紐康自2009年起擔任道奇老闆的特別顧問，本來將在道奇展開第62季的工作，包括領導公關部門。

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