MLB／馬恰多落腳教士 10年3億美元史上第二大約

2019-02-20 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬恰多（Manny Machado）有望落腳教士隊，美國多家媒體報導，雙方將簽下10年、3億美元（約台幣90億元）的合約，第5年結束後還擁有逃脫條款，目前體檢尚未通過，且教士隊未證實此訊息。

教士隊執行副主席佛勒爾（Ron Fowler）表示：「我們還沒完成交易，仍在討論中。」老闆塞德勒（Peter Seidler）則說：「佛勒爾跟我都愛聖地牙哥，我們也都知道球隊很久沒拿冠軍了，我們希望改變這點，隊史能夠一年又一年的贏球，我們願意付出一切努力去讓這個夢想實現。」」

26歲的馬恰多簽下這筆長約後，代表教士隊的先發打線至少在最近4年都不會有變化，還補齊了中心打線缺口。馬恰多去年打擊率2成97，外加37發全壘打，攻擊指數0.905，而教士隊自2010年的岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）後，就未再出現單季30轟、攻擊指數0.900以上的打者。

馬恰多的合約總值輕鬆超越荷斯莫（Eric Hosmer）的隊史1.44億美元紀錄，在大聯盟史上排名第二，僅次於史丹頓和馬林魚簽下的13年3億2500萬美元大約，第三名則是洋基退役名將羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的2億7500萬美元。

教士隊球員聽到這項消息十分振奮，荷斯莫表示：「你沒看到我的笑容嗎？我們都聽說他要來，能說的就是他是我們很希望擁有的隊友，我想如果成真的話，很快就會有改變，他是聯盟頂尖的球員之一。」