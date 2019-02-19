MLB／去年操過頭 道奇春訓讓布勒喘口氣

2019-02-19 14:35 世界日報 編譯組／綜合報導



布勒。 美聯社 分享 facebook

儘管道奇隊在春訓期間，牛棚投手每人隔三天便須輪流投球，然24歲的布勒（Walker Buehler）卻並未在14日或17日上場投出任何球。球隊希望這名2018年工作負荷量大的菜鳥放緩練習，逐步調整自己。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，在歷經2018年常規賽和季後賽，右投手布勒投球局數已達177局以上，相較前一個賽季，投球局數多了一倍。三年前他才完成韌帶置換手術。

羅伯茲和布勒都強調他並沒受傷，只是放緩速度。布勒在抵達亞利桑那州春訓練營前投了一次球，17日上午他練習接球。羅伯茲表示，他最快會在19日進行第一次投球訓練。

布勒認為，他的練球時間不會延遲太久，目前一切都很好，如過去一樣。

布勒是道奇隊倚賴的核心之一，未來十年也是道奇隊看好的明日之星。他在去年4月被調上大聯盟後，這位24歲球員展現傑出潛力，在137又三分之一局中，平均投手自責分為2.62分，在投擲130局以上的球員中排名第八。

此外，他在第163場比賽中，幫助球隊搶下國聯西區冠軍、美聯冠軍系列賽第七戰，世界大賽第三戰也守住道奇隊被聽牌危機。

他每九局比賽中，平均出現9.9次三振，在肋骨受傷恢復後甚至表現更好。「我很開心」，布勒說，他在上個賽季，名列國聯最佳新秀第三名，「我希望新賽季能做得更好。」

道奇隊牛棚教練Mark Prior，提到本賽季布勒的兩個重要目標，提高效率與保持健康，這兩者相互關聯。

投擲較少的球數，意味著減輕手臂壓力，避免傷害。此外上個賽季他肋骨受傷，列入傷兵名單，球隊希望這個賽季能密切注意。