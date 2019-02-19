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MLB／球團不願花錢 紅襪老闆：砸錢仍有助奪冠

2019-02-19 10:20聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

身為去年世界大賽冠軍，紅襪老闆認為砸錢確實有助於奪冠，至少重金簽下馬丁尼茲(左)...
身為去年世界大賽冠軍，紅襪老闆認為砸錢確實有助於奪冠，至少重金簽下馬丁尼茲(左)就得到最佳回報。 美聯社
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自由球員市場談約進度遲緩，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）認為團隊薪資與一個球隊成功與否無關，紅襪隊老闆亨利（John Henry）雖然認為市場自有其機制，但身為去年世界大賽冠軍，也認為砸錢確實有助於奪冠。

紅襪隊去年團隊薪資排名大聯盟最高，也以拿下冠軍獲得回報，也是亨利自2002年成為紅襪隊老闆以來的第四冠，被問到花錢與冠軍之間是否相關，他表示：「我想金鶯的去年薪資應該是光芒的兩倍左右，但我相信還是有正相關，棒球畢竟很難預測，但多花錢還是有幫助的。」

自豪華稅採累計制後，球團對於開長約、砸大錢裹足不前，亨利認為多少有些影響，「不過更重要的是不要浪費錢，球團會議的時候我有跟一支大球隊老闆聊天，他也有同樣觀點，不需要擔心豪華稅。」

去年只有紅襪與國民隊團隊薪資超過1.97億美元的豪華稅上限，紅襪繳了1195萬美元，兩隊加起來則是1500萬美元，是自2003年以來，球隊加起來繳過最少的一次豪華稅，今年上限提升到2.08億美元，接下來兩年各增加200萬美元。

紅襪計畫與塞爾（Chris Sale）、波賈茲（Xander Bogaerts）簽下延長合約，被問到進入寒冬的自由球員市場，是否對簽約有幫助？亨利表示：「當然，大家都會注意到哈波、馬恰多還沒簽約，不過去年這時候我們也還沒簽下馬丁尼茲，所以可能要等一個月後再來回答這個問題。」

紅襪大聯盟自由球員
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