MLB／大咖遲未簽約 球員工會：球隊不夠努力

2019-02-19 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



自由球員市場連續兩年都陷入寒冬，包含哈波(圖)在內的兩大咖遲未簽約，聯盟與球員工會互相批評。 美聯社 分享 facebook

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）昨天為資方說話，認為自由球員的開價影響簽約進度，球員工會主席克拉克（Tony Clark）跳出來反擊，直指有球隊對於讓球賽更精彩，好讓球迷值回票價沒做什麼努力。

大牌球星如哈波（Bryce Harper）、馬恰多（Manny Machado）、金布洛爾（Craig Kimbrel）、凱柯（Dallas Keuchel）等人，至今尚未簽約，各隊春訓已陸續展開，自由球員市場連續兩年都陷入寒冬，球員不免向工會抱怨。

克拉克表示：「當球員開始向春訓報到，卻看到資深球員跟好隊友們只能在旁邊看，他們都對連兩年的自由球員市場狀況很灰心，球員們為了每顆球、每個打席、每局、每場比賽努力，但我們卻看到越來越多球團對強化陣容沒做什麼努力，好去追逐冠軍或是符合票價。」

大聯盟觀眾人數連續三年下滑，去年更是自2003年以來首次場均人數降到3萬以下，工會質疑，不少球隊仿效太空人奪冠方式，開始重建，曼弗瑞表示：「球隊會從各種角度幫助自己獲勝，從外界可能有點看不出來，因為球賽的形式已經改變了，打造獲勝球隊的方式改變了。」

楚奧特（Mike Trout）也說：「大家都看到了，這對棒球不是好事，兩個頂級球員到現在都還沒簽約，有球隊說他們打算重建，何不從簽下其中一個大咖開始？馬恰多、哈波跟其他那些投手，這真的有點難以相信，這對球員來說很失望。」楚奧特在2020年球季後也可能成為自由球員。