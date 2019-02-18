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MLB／馬林魚沒經驗選手一堆 葛蘭德森可扛開路先鋒

2019-02-18 20:47聯合報 記者藍宗標╱即時報導

大聯盟15年老將葛蘭德森（Curtis Granderson）6日和馬林魚隊簽下小聯合約，受邀參加大聯盟春訓，全力爭取開季25人名單，一旦獲得青睞，這位老經驗外野手有機會扛起開路先鋒重任，成為隊上精神領袖。

葛蘭德森打過老虎、洋基、大都會、道奇、藍鳥、釀酒人隊，過去4季都有季後賽經驗，對馬林魚一大票年輕球員而言，這位3月17日將滿38歲的前輩有太多東西可學，重點是葛蘭德森必須通過春訓考驗，獲得重返大聯盟的機會才行。

葛蘭德森去年身價500萬美元，生涯已賺進超過1億美元，今年若能拚進馬林魚大聯盟，年薪將是175萬美元，另有25萬激勵獎金。

馬林魚去年多名第1棒打者，平均上壘率3成29和光芒隊並列大聯盟16，葛蘭德森效力藍鳥、釀酒人，擔任開路先鋒的上壘率有3成43，339個打席獲得43次保送；馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）認為，他有能力上壘，過去打第1棒確實表現不錯。

葛蘭德森生涯15年出賽1919場，近5年單季最多157場，最少也有123場；他很清楚以自己的年紀，現在不能奢求每天上場，尤其球隊碰到左投更是出賽受限，但從馬林魚球員缺乏經驗的情況看來，這位老將仍可展現價值。

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