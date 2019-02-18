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MiLB／台將齊聚備戰 美媒點名張育成值得關注

2019-02-18 10:45聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

亞利桑那州聚集了不少旅美台將，胡智為（前排左起）、朱立人、曾仁和、張育成、張進德...
亞利桑那州聚集了不少旅美台將，胡智為（前排左起）、朱立人、曾仁和、張育成、張進德，以及林凱威（後排左起）、江少慶、王維中今天一起聚餐。圖／取自張育成臉書粉絲團
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亞利桑那州聚集了不少旅美台將，王維中、胡智為、曾仁和、張進德、張育成、江少慶、林凱威、朱立人今天一起聚餐，為新球季開始備戰；印地安人隊明天將迎接首次團隊訓練，美國媒體特別提及張育成，認為他的未來值得關注，這一、兩年內就能升上大聯盟

「Cleveland.com」記者霍尼斯（Paul Hoynes）在接受廣播節目訪問時談及，張育成是今年印地安人春訓值得關注的選手之一，也提及他近兩年在2A敲出24發全壘打、3A敲13發全壘打的表現。

總教練法蘭柯納（Terry Francona）曾提及張育成能守三壘、游擊甚至二壘，欣賞他具有多功能的守備位置，霍尼斯也說：「他值得關注，而且身材高大，不是傳統精瘦型的工具人。」

印地安人去年開始計畫讓張育成多練三壘，霍尼斯表示，去年春訓時可以看出他對三壘還不熟悉，但今年在秋季聯盟守三壘打出亮眼成績，一口氣入選新秀隊、全明星隊，「我相信他能夠幫助印地安人，就算不在今年，最晚明年就有機會。」

張育成已進入印地安人40人名單，今年是他第二度受邀參加大聯盟春訓，由於林多（Francisco Lindor）腿部拉傷，今年春訓會獲得較多上場機會，法蘭柯納表示，對於林多何時歸隊沒有時間表，但相信會比評估的時間早，在此之前游擊會由張育成、弗里曼（Mike Freeman）、史塔曼茲（Eric Stamets）、摩洛夫（Max Moroff）負責。

張育成印地安人大聯盟
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