MLB／1年1000萬美元簽回穆斯塔卡斯 釀酒人不怕超支

2019-02-18 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



穆斯塔卡斯。 美聯社 分享 facebook 穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）回到釀酒人，雙方簽下1年1000萬美元（約新台幣3億元）合約，包括2020年的雙方選項，由於體檢尚未出爐，釀酒人不表示意見。

簽下穆斯塔卡斯後，釀酒人團隊薪資將來到1.2億美元，創下隊史新高，對於只簽一年合約的穩定打者，釀酒人願意打破原有預算計畫，除了穆斯塔卡斯外，今年1月簽下的捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）也是1年1825萬美元合約。

穆斯塔卡斯加入後，三壘手蕭爾（Travis Shaw）可能被移往二壘，蕭爾前一天就已表明自己不擔心位置被擠壓，非常歡迎穆斯塔卡斯到來，而釀酒人簽下的一年合約也剛好銜接起新秀備戰期，杜邦（Mauricio Dubon）與蓋斯頓日浦（Keston Hiura）兩位中線內野手預計今年開始在3A先發。

穆斯塔卡斯去年從皇家隊被交易到釀酒人鎮守三壘，繳出打擊率2成56、8轟、33打點的成績，穆斯塔卡斯的加入也讓釀酒人在陣容上更有彈性，他已表示自己願守二壘，而釀酒人如今面對右投可排出6名左打的先發打線。

蕭爾今年季後一直與成為自由球員的穆斯塔卡斯保持聯絡，蕭爾昨天表示：「穆斯塔卡斯是個好人，他如果回來我會張開雙臂迎接他，不過我認為他如果回來，簽下的可能不是他期待的合約。」