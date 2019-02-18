陳偉殷當領頭羊 基特重建馬林魚漸露曙光

儘管前有太空人拿下冠軍、NBA費城76人隊「相信過程」（Trust the process）這兩個徹底擺爛後獲得巨大成功的先例，馬林魚老闆基特（Derek Jeter）大肆換走隊上球星的行為不但自家球迷不捧場，就連球員公開要求「賣我」（trade me）的聲音也不絕於耳——直到全隊最後一位球星——捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）被交易為止。當年身為洋基游擊手時基特一直是個不折不扣的贏家，當上老闆後的巨大反差更讓他成為眾矢之的。

無論如何，馬林魚已經走上大破大立的不歸路。當年太空人從2011年開始擺爛，連續三年勝場不到60場，但2015年就打進季後賽。76人同樣從2013-14年賽季開始連續三季勝場不到20場，直到上一季終於交出52勝30敗東區第三的成績，這兩隊剛好都花了五個球季的時間。如今馬林魚才剛進入重建的第二年，而且身處其他四隊紛起振作、已成一級戰區的國聯東區，新球季幾已篤定必將成為分區墊底。

馬林魚老闆基特(中)努力降低團隊薪資不遺餘力，去年送出史丹頓和葉力奇兩大招牌球星，今年再把表現最優異的穆爾穆托給換走，重建工程不知何時才能結束。 美聯社 分享 facebook

但馬林魚最黑暗的時刻似乎也已經過去。在基特將團隊薪資從前年的一億一千多萬美金（以下同）大砍到今年全聯盟倒數第四，只剩六千多萬的同時，他在在海外球員身上砸錢卻毫不手軟。去年馬林魚的國際球員簽約金上限（International signing bonus pool）達到全大聯盟第一的六百萬，並以最高的簽約金525萬簽下評價第一的古巴新秀外野手梅薩（Victor Victor Mesa）。休賽季馬林魚又靠交易巴爾克洛（Kyle Barraclough）及瑞爾穆托收進125萬的簽約金空間。這番整頓下馬林魚的農場評比已從前年的倒數第二，一躍成為前段班的第13名。

梅薩在2017經典賽雖然僅有7打數，但擊出3支安打、3分打點，其中2支是二壘安打。 歐新社資料照片 分享 facebook

而且馬林魚的現有陣容絕非想像中的一無是處，其中最大亮點在於先發投手，在這之中陳偉殷扮演了一個有趣的角色。對基特及馬林魚高層來說，未來兩年要支付4200萬薪水、佔團隊薪資將近三分之一的陳偉殷絕對是他們最想送走的球員。但儘管去年主客場表現懸殊，根據多家媒體的數據模擬，陳偉殷今年的表現仍可望比去年進步，防禦率可望降到4.50以下，投球局數也會繼續向上提昇。或許他不會是全隊最受期待的投手，但有機會成為表現最穩定的投手。

再加上已經被欽點為開幕賽先發投手的烏雷納（Jose Urena）連續兩年防禦率低於四，從洋基交易來的史密斯（Caleb Smith）去年先發77.1局投出88次三振、防禦率4.19，有了一個不錯的開始。其他如理查茲（Trevor Richards）、史崔利（Dan Straily）及羅培茲（Pablo Lopez）都算是不錯的四五號先發，而從費城人交易來的桑契茲（Sixto sanchez）年僅20，已經是被寄予厚望的投手新星。

根據數據模擬預測，陳偉殷這一季的WAR可能只有1.4左右。換句話說，整季下來，他的貢獻度很可能只比一個從小聯盟拉上來的替補球員高出不到兩場勝場，顯然這與他今年高達2000萬的薪水遠遠不成正比。但從球隊經營的角度來看，已經花在陳偉殷身上的年薪等同於經濟學上的「沉沒成本」，不論他表現是好是壞都已無法挽回。但在未來兩年內馬林魚顯然還不可能進步到具備進季後賽的競爭力，而這兩季的三百多場比賽，仍有賴包括陳偉殷在內的投手吃下所有投球局數，對正處於成長中過渡時期的馬林魚來說，在包括桑契茲在內的年輕投手開花結果前，能夠一年投上一百多局的陳偉殷仍是不可或缺的存在。

陳偉殷雖然會是今年馬林魚陣中最老與最貴的投手，但也有機會成為表現最穩定的先發投手。 美聯社 分享 facebook

除此之外，馬林魚去年仍有不少球員表現十分爭氣。像是去年新人王票選第四，能守右外野及三壘的安德森（Brian Anderson）以及每九局三振數破十的年輕火球男史泰肯萊德（Drew Steckenrider），都很有機會成長成球隊的基石。而從馬林魚在休賽季簽下一批老將，包括內野手渥克（Neil Walker）、救援投手羅莫（Sergio Romo）、外野手葛蘭德森（Curtis Granderson）以及一壘手艾瓦瑞茲（Jose Alvarez）的舉動來看，除了先發投手陣容靠陳偉殷等有經驗的老將坐鎮外，其他位置他們也打算靠資深球員提攜後進，發揮母雞帶小雞的效果。

馬林魚的重建之路才剛開始，距離終點還十分遙遠，但從現在開始可以見到隧道盡頭的一線光明。經過這一年多以來鴨子划水般的交易及花錢簽下多位新秀後，最近基特接受訪問時已經開始大談球隊的競爭力。陳偉殷雖肯定不在馬林魚的長遠計畫內，但在未來兩年裡年輕球員逐步成長中，他將肩負銜接投手戰力的責任，仍具有不容忽視的定位。