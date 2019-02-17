ABL／三洋將帶頭衝 夢想家主場退馬來西亞猛龍

2019-02-17 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



夢想家主場獲勝。 擷圖自ABL官方臉書 分享 facebook 揮別昨天最後關頭發生要命失誤讓出勝利的陰霾，寶島夢想家重整旗鼓，今天繼續在彰化體育場迎戰馬來西亞猛龍隊，靠著葛萊斯（Tevin Glass）、米勒（Malcolm Miller）、阿提諾（Will Artino）合攻69分，以82：76擊敗對手，避免陷入連敗。

昨天夢想家克服第三節曾一度落後達12分的劣勢，在決勝節展開反攻，不過李學林在讀秒階段發生要命失誤，反讓西貢熱火隊伯塔托夫斯基（Murphy Burnatowski）直接抄截上籃，夢想家72：74飲恨。

雖然昨天在主場惜敗，夢想家很快作出調整，今天面對猛龍，首局就取得領先優勢，次節雖一度被對手追成20平，但夢想家在阿提諾、葛萊斯、米勒等人領軍下，打出一波15：4的攻勢重新要回領先，半場打完夢想家以46：31領先對手。

易籃後夢想家幾乎保持著雙位數的領先優勢，儘管決勝節末段一度因失誤被對手追到4分差，不過錢肯尼、米勒連續命中罰球，阿提諾再補進2分，擴大領先分差、奠定勝基，最終就以6分差收下勝利。

葛萊斯攻下全場最高的28分、7籃板、3助攻，米勒22分、8籃板、4助攻，阿提諾也挹注19分、12籃板、6助攻，本土球員沒有突出表現，本周傷癒復出的田壘，今天替補上陣近11分鐘，出手兩次沒有得分紀錄，僅留下3籃板、1助攻成績。