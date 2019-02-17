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MLB／忍不住膝傷宣布退休 沙巴西亞：時機到了

2019-02-17 08:29聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

沙巴西亞宣布今年球季後結束退休。 路透
沙巴西亞宣布今年球季後結束退休。 路透
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即將邁向生涯第19個球季的洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia）今天正式宣布，本季打完就要退休，沙巴西亞在記者會上說：「我只是想聲明，2019年是我最後一個球季。」

為何選擇在這時退休？沙巴西亞說：「時機到了，我的膝蓋不好，小孩也逐漸長大，我不想錯過跟他們的回憶。」最後一年的目標，沙巴西亞希望當個「有用」的人，能夠繼續在場上為球隊貢獻，「我希望能更有效率，上場能幫助球隊贏球，不要想為2020年留點力氣。」

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）表示：「從他的膝蓋看來，你會很好奇他還能投多久，不過他總是又找到一個能有效率投下去的方法，希望今年也是一樣。」

回顧這走過的棒球路，沙巴西亞逐一感謝母親、妻子的陪伴，更記得父親對他說過的一段話，「他一直告訴我要加入洋基，當時我還在克里夫蘭，心想我要當一輩子印地安人，不過他總是說，只要我成為自由球員，洋基會來找我，到時候我會跟洋基一起拿下世界大賽冠軍。」

沙巴西亞的父親預言成功，沙巴西亞在2009年加盟洋基後，該年就拿下隊史第27冠，今年他希望以第28冠為生涯畫下句點，「對我來說，能夠實現他的夢想是很棒的事，我只希望他能夠在這見證。」

洋基也募集來各界對沙巴西亞退休的不捨訊息，基特（Derek Jeter）表示：「很榮幸能對抗過沙巴西亞，也成為他的隊友，他是2009年奪冠的重要拼圖。」波沙達（Jorge Posada）則說：「他在大比賽中表現完美，為隊友而戰時表現得更完美。」

留言祝福的還包括NBA湖人球星詹姆斯（LeBron James），兩人同在克里夫蘭效力印地安人隊、騎士隊時建立起好交情，詹姆斯表示：「我要恭喜沙巴西亞的不可思議的大聯盟成就，他不僅是最棒的投手之一，拿起球就是最優秀的競爭者，他的熱情在這19年帶給球迷很多快樂，很榮幸能看他打球。」

沙巴西亞與家人一同出席記者會。 美聯社
沙巴西亞與家人一同出席記者會。 美聯社
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沙巴西亞洋基詹姆斯
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