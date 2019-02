MLB／忍不住膝傷宣布退休 沙巴西亞：時機到了

沙巴西亞宣布今年球季後結束退休。 路透 分享 facebook 即將邁向生涯第19個球季的洋基投手沙巴西亞(CC Sabathia)今天正式宣布,本季打完就要退休,沙巴西亞在記者會上說:「我只是想聲明,2019年是我最後一個球季。」

為何選擇在這時退休?沙巴西亞說:「時機到了,我的膝蓋不好,小孩也逐漸長大,我不想錯過跟他們的回憶。」最後一年的目標,沙巴西亞希望當個「有用」的人,能夠繼續在場上為球隊貢獻,「我希望能更有效率,上場能幫助球隊贏球,不要想為2020年留點力氣。」

洋基總經理凱許曼(Brian Cashman)表示:「從他的膝蓋看來,你會很好奇他還能投多久,不過他總是又找到一個能有效率投下去的方法,希望今年也是一樣。」

Rollercoaster of emotions today. #LegaCCy pic.twitter.com/fLHHmUxDD1

回顧這走過的棒球路,沙巴西亞逐一感謝母親、妻子的陪伴,更記得父親對他說過的一段話,「他一直告訴我要加入洋基,當時我還在克里夫蘭,心想我要當一輩子印地安人,不過他總是說,只要我成為自由球員,洋基會來找我,到時候我會跟洋基一起拿下世界大賽冠軍。」

沙巴西亞的父親預言成功,沙巴西亞在2009年加盟洋基後,該年就拿下隊史第27冠,今年他希望以第28冠為生涯畫下句點,「對我來說,能夠實現他的夢想是很棒的事,我只希望他能夠在這見證。」

洋基也募集來各界對沙巴西亞退休的不捨訊息,基特(Derek Jeter)表示:「很榮幸能對抗過沙巴西亞,也成為他的隊友,他是2009年奪冠的重要拼圖。」波沙達(Jorge Posada)則說:「他在大比賽中表現完美,為隊友而戰時表現得更完美。」

留言祝福的還包括NBA湖人球星詹姆斯(LeBron James),兩人同在克里夫蘭效力印地安人隊、騎士隊時建立起好交情,詹姆斯表示:「我要恭喜沙巴西亞的不可思議的大聯盟成就,他不僅是最棒的投手之一,拿起球就是最優秀的競爭者,他的熱情在這19年帶給球迷很多快樂,很榮幸能看他打球。」

A quote from the King. pic.twitter.com/zHRlWDeqdb