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MLB／自主澳洲移訓兩周 田中將大進度超前

2019-02-16 10:55聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

田中將大今年春訓備戰速度比往年提前，他歸功於跟前日職隊友到澳洲旅行的功效。 美聯...
田中將大今年春訓備戰速度比往年提前，他歸功於跟前日職隊友到澳洲旅行的功效。 美聯社
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田中將大今年春訓備戰速度比往年提前，他歸功於跟前日職隊友到澳洲旅行的功效，黃金海岸的溫暖氣候有助訓練，回到美國向洋基報到後，田中將大認為投球進度比起過往更快進入狀況，這趟旅程幫助他調整身體狀況，也需要成果能帶進新球季。

田中將大在休賽季跟過去樂天金鷹隊的隊友一起去澳洲的黃金海岸避冬兩周，田中將大表示：「沒有家人，成員只有球員而已，我們決定去那邊主要是因為氣候比日本暖活一點，跟我們一起行動的其中一名球員在澳洲有些關係，所以我們能夠使用設施訓練。」

總教練布恩（Aaron Boone）也認為田中將大有些不同，「我認為他來這邊的狀況很好，我期待他能夠上場成為強力的投手，就跟過往生涯的表現依樣，他曾是我們最強的投手，我希望他能夠再度成為輪值中的重要一員，他在冬天訓練得很多，看起來有機會回到過往的狀態。」

田中將大去年球季12勝6敗、防禦率3.75，比起2017年的13勝12敗、防禦率4.74進步不少，不過跟生涯防禦率3.59仍有差距，而且僅先發27場、投156局，是近三年新低。

田中將大去年曾因跑壘拉傷，但已逐漸擺脫重大傷勢困擾，他表示：「我不太記得上次約醫生碰面是什麼時候了，春訓是有遇到醫生，但他只簡單問我狀況還好嗎？」布恩也表示，田中將大的傷勢已經不是問題，「有很多人會幫他準備好。」

田中將大洋基
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