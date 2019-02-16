MLB／教頭點名張育成春訓守游擊 官網預估有望升大聯盟

2019-02-16 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大聯盟春訓是新秀積極表現爭取門票的舞台，大聯盟官網預測各隊有望在春訓嶄露頭角卡位開季名單的菜鳥球員，張育成繼上次被列入開幕戰名單預測後，也再度入榜。

大聯盟官網預測，林多（Francisco Lindor）的游擊地位依舊十分穩固，不過張育成還能夠守二、三壘，今年春訓至少能以工具人的角色受到青睞，讓張育成升上大聯盟的另一個好處是，能夠將奇普尼斯（Jason Kipnis）從二壘移往外野，發揮更大效用。

張育成在印地安人農場排名第六，去年在3A雖然仍以游擊為主，但也分別守了23場三壘、9場二壘，而在秋季聯盟則以三壘為主，繳出3成37打擊率，另有4支二壘安打、4支全壘打以及17分打點，並獲選秋季聯盟全明星隊。

張育成表示，秋季聯盟守三壘的機會對他幫助很大，「我覺得更適應三壘的位置，在游擊可以守得深一點，但三壘必須要近一點，而球又來得很快，難怪是熱區。」

醫療團隊預估林多需7到9周才能回到場上，印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）認為林多或許不需要休息那麼久，但至少春訓缺席的期間，張育成會有機會鎮守游擊，法蘭柯納對張育成的印象是，英文說得越來越好，「這對外籍球員不公平，不過越能掌握語言，更能融入比賽。」

而每年在春訓見到張育成，法蘭柯納也感覺他的身材變得更壯碩，「他有機會成為很棒的選手，他還在成長、還在進步，有一個身材高大的孩子能夠守游擊跟三壘，我猜二壘也沒問題，這會很有意思。」