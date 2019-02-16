MLB／2019百大球星榜單 大谷翔平成亞洲唯一代表

2019-02-16 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



MLB Network昨天公布2019年百大球星完整名單，高掛第一的名字依然是熟面孔，天使當家球星楚奧特（Mike Trout）蟬聯榜首，美聯MVP紅襪貝茲（Mookie Betts）從去年的第19暴升第二；至於榜單內的亞洲球星僅一人上榜，「二刀流」大谷翔平位居第81。

今年度的百大球星榜單在昨天揭曉前20名，楚奧特再一次高居第一，原因就出在他長期穩定的成績，生涯至今7個完整球季，共2度贏得美聯MVP、4度排名第二，報導中稱他走在一條通往古柏鎮（名人堂）的道路上，球技仍在持續進步。

貝茲去年完成30轟、30盜，收下美聯MVP、打擊王、銀棒獎和金手套，冠軍戒指也進袋，在百大球星榜單中殺上第二；第三和第四分別為洛磯亞瑞納多（Nolan Arenado）、印地安人林多（Francisco Lindor），第五名終於出現投手，國民三屆塞揚強投薛則（Max Scherzer）已經連續6年在塞揚票選擠進前5，今年依舊被看好投出宰制級的成績。

第六和第七都來自太空人陣營，分別是亞土維（Jose Altuve）和布萊格曼（Alex Bregman），而布萊格曼前一年的排名還遠在第57。第八到第十名依序為釀酒人葉力奇（Christian Yelich）、印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez）和大都會狄葛隆（Jacob deGrom）。

仍在尋覓東家的馬恰多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper），卡位第14和第15，道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）上季經歷生涯最慘澹的一年，排名從第6狂跌到第25；大谷翔平去年在大聯盟還1球未投，已以排名第100進榜，今年爬升第81名。

首次入榜的球員中，以費城人年輕強投諾拉（Aaron Nola）排名第24最高，去年美聯塞揚史奈爾（Blake Snell）也竄升至第26，國聯新人王亞古納（Ronald Acuna Jr.）排在第35。