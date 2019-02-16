MLB／4年12億搞定塞佛里諾 洋基避免薪資仲裁

2019-02-16 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



曾說無意見識薪資仲裁庭的醜陋，洋基王牌塞佛里諾（Luis Severino）的心願確定成真，他今天與洋基達成4年4000萬美元（約新台幣12.3億元）延長合約，年限長度包含他的全部仲裁年。

塞佛里諾的仲裁聽證會原訂於今天進行，他爭取525萬美元，與洋基提出的440萬美元有85萬美元落差，趕在聽證會前先一步確定延長合約。塞佛里諾接下來4年年薪分別為400萬、1000萬、1025萬、1100萬美元，附帶200萬美元簽約金，洋基另握有2023年1500萬美元選擇權，若不執行則需付給他275萬美元。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）樂意聽到陣中王牌「薪事」搞定，「他是位優秀的投手，我希望他能長期待在這裡，那或許只是我的希望，但我真的很期待看到他回到春訓基地，今天看不到他，已經讓我很想念了。」

球團知情人士透露，塞佛里諾已經通過體檢，確定完成合約；布恩也提到，今天已經聽聞一些消息，而他也預期塞佛里諾就是3月29日迎戰金鶯開幕戰的先發投手，這將是他連續兩年接下這項任務。

塞佛里諾去年年薪僅60萬4975美元，為洋基貢獻19勝8敗、防禦率3.39，上半季狂飆14勝2敗、防禦率2.12，一度於美聯塞揚之爭領跑，可惜7月中旬後表現下滑，最後13場先發僅收穫5勝6敗、防禦率5.69。

為了避免下半季疲軟的狀況再次發生，塞佛里諾季外調整飲食和訓練菜單，減少重訓、增加跑步和伸展，帶著減輕12到15磅的體重報到。