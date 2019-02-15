MLB／洋基老闆同意 歐塔維諾如願穿0號

2019-02-15 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



歐塔維諾（Adam Ottavino）今天在洋基春訓亮相，練習衣背後斗大的「0」號字樣是洋基隊史首見，也讓他再度成為媒體追問焦點，雖然搶走基特（Derek Jeter）「最後使用個位數背號洋基球員」的頭銜，歐塔維諾表示，無意激怒他人，只希望做自己。

歐塔維諾與洋基簽下3年2700萬美元（約新台幣8億3000萬元）的合約，在1到9號都已退休的當下，成為洋基唯一還在用個位數背號的球員，也是第一次有洋基球員選擇0號。

歐塔維諾從高中到洛磯的6年來都是用0號，他表示：「我不希望做任何冒犯他人的事，不過我也想做自己，不太清楚球隊想法下，我有說交給他們決定，對我來說那只是個號碼。」洋基老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）最後點頭同意。

洋基個位數背號都因傳奇主人退休，1號馬丁（Billy Martin）、2號基特、3號貝比魯斯（Babe Ruth）、4號賈里格（Lou Gehrig）、5號迪馬喬（Joe DiMaggio）、6號托瑞（Joe Torre）、7號曼托（Mickey Mantle）、8號貝拉（Yogi Berra）及狄奇（Bill Dickey）、9號馬里斯（Roger Maris）。

歐塔維諾也再度被問到當時說出「每次都能三振貝比魯斯」的話題，歐塔維諾說：「可能沒辦法，不過時間地點都不同，我只是想聊聊投球的進化，不過我可能不該用他的名字為例。」