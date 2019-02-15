MLB／道奇布勒好天份 隊友克蕭掛保證

2019-02-15 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



道奇隊24歲的投手布勒還沒有投過一個完整球季，不過他展現的天份已經讓隊友克蕭驚嘆。 美聯社 分享 facebook

道奇隊24歲的投手布勒（Walker Buehler）還沒有投過一個完整球季，不過他展現的天份已經讓隊友克蕭（Clayton Kershaw）驚嘆，前田健太教滑球時也一瞬間就掌握要訣。

「天份是教不來的。」克蕭認為布勒確實有著驚人的天份，「他能夠投出好的變化球，直球又有生命力，可以投到97、98哩跟有生命力、有位移是不同的事，而他都能辦到，只差競爭力跟穩定性，而他也展現過競爭力，心理上沒有問題，就看能不能投完整季，甚至到5個、10個球季。」

布勒升上大聯盟2年，從2017年的9.1局成長到去年的137.1局，而且扛起不少關鍵戰役先發，包括第163場加賽幫助球隊搶下國聯西區冠軍、美聯冠軍系列賽第七戰，以及世界大賽第三戰守住被聽牌危機。

隊友史崔普林（Ross Stripling）也回憶起布勒驚人的學習力，前田健太曾分享用二縫線握法去投滑球，史崔普林反覆練習還是無法複製這個球路，但布勒沒花太多時間就掌握投法。

史崔普林對布勒的自信也印象深刻，「大多數投手上來，不知道自己能不能解決大聯盟打者，不過他從19歲時就知道自己能解決大聯盟打者，而且他也真的做到了，擁有超強自信卻不會影響休息室氣氛，他很能掌握中間的平衡，是很好相處的人。」

希爾（Rich Hill）則認為布勒的速球讓人想起曾拿下2003年三振王的小熊投手伍德（Kerry Wood），「他能夠成為最棒的投手之一，只需要保持精進，聆聽建議、消化吸收、改善投球，這就是成功的關鍵。」