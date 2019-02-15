MLB／印地安人包爾又有狂言 喊話生涯都要一年一簽

2019-02-15 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



印地安人先發投手包爾（Trevor Bauer）昨天才剛打贏薪資仲裁，今天的發言持續震盪大聯盟，除了砲轟仲裁過程外，他看待近兩年自由市場上的寒冬，建議一年一簽是最佳解套方案，甚至說出「我的全部職業生涯都會採取一年一簽」。

包爾昨天贏得薪資仲裁，確定本季年薪將是1300萬美元，今天現身春訓基地受訪引起軒然大波，他稱仲裁庭的最後10分鐘感覺得人格遭到攻擊，就連他的「69 Days of Giving」捐款計畫都遭質疑，他在活動期間逐日向各個不同的慈善單位捐款420.69美元，而「69」被認為有性暗示，「420」則被與國際大麻日連結。

包爾在與印地安人總經理安托奈提（Chris Antonetti）溝通後，再次出面受訪，澄清自己的發言無關球團，而是針對大聯盟勞資關係部門，他對球團並無不滿。

「今日美國」隨後發表另一篇包爾的訪談，再度揭露這位奇才投手的驚人想法，他說：「我的全部職業生涯都會採取一年一簽，為何要把自己困在可能讓你不開心的環境？我認為那是很沒有效率的做法。」

不只球團簽約擔心風險，包爾說：「所有人都害怕。」他建議對勞資雙方都有利的做法，就是一年一簽，針對球員當下表現付出合理價碼，如此一來，即便價高如3500萬美元，仍是所有球隊都能負擔的數字。

包爾表示，現在的球團參考年齡曲線、預測未來表現給薪，但一年一簽的方式，將讓球員根據當下成績獲得應有報酬，「這非常相類似大企業的運作方式，我想球員也必須找出能創造自己最大效益的環境。」