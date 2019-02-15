MLB／官網預測開幕戰名單 張育成第九棒、游擊手

2019-02-15 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



官網預測台灣小將張育成在開幕戰將是印地安人隊先發第九棒、游擊手。 聯合報系資料照 分享 facebook

大聯盟官網預測2019年各隊開幕戰名單，台灣小將張育成被排在印地安人隊先發第九棒、游擊手，若成真將是台灣野手卡位開幕戰先發的第一人。

印地安人近年先發游擊手一直是林多（Francisco Lindor）的位置，但今年因季前訓練拉傷小腿，要休養7到9周，有可能錯過開幕戰，張育成被認為是可能替補的人選之一，仍要靠春訓表現來爭取機會，但大聯盟官網已看好他會是開幕戰先發名單的一員。

張育成的美職生涯從2014年印地安人隊新人聯盟出發，以一年升一階的穩定速度，去年已在3A出賽整季，共127場比賽，敲出117支安打，打擊率2成56，另有13轟、62打點，過去主守游擊的他也開始增練三壘，希望增加升上大聯盟的機會，如今有機會以熟悉的守位在大聯盟亮相。

台灣野手過去僅有胡金龍擠進過球隊開季25人名單，分別在2008年效力道奇、2011年效力大都會時期，這兩年也都在開幕戰登場，不過都在比賽後半段才替補上場，目前還未有過台灣野手在大聯盟開幕戰先發的紀錄。

官網除了預測張育成有望成為印地安人開幕戰先發打線外，也認為效力馬林魚的台將陳偉殷將是第三號先發；其他亞洲球員包括崔志萬將扛起光芒第四棒、秋信守擔任遊騎兵第三棒，田中將大、菊池雄星、達比修有、柳賢振、前田健太也都進入所屬球隊先發輪值，其中以菊池雄星空降第二號先發排名最高。