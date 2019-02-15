MLB／開訓第二天就宣布 烏雷納扛馬林魚開幕戰先發

2019-02-15 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



投捕手開訓第二天，馬林魚已經定案3月29日出戰洛磯的開幕戰由誰來投，27歲烏雷納（Jose Urena）連續兩年扛下榮銜，總教練馬丁利（Don Mattingly）說：「因為他就是先發輪值的領袖。」

馬林魚先發輪值7搶5在開訓第二天就成為6搶4，因為其中一席已經確定由烏雷納收下，馬丁利今天在春訓基地宣布開幕戰先發投手，「我知道我們往年都先擱置這個話題，因為我們真的不知道答案，但今年這就是我們的計畫，如果一切順利，開幕戰先發投手就是烏雷納。」

「我想這應該不會太意外吧！」馬丁利表示，烏雷納就是先發輪值的領袖，「如果說我們有個希望一起前進、放心讓他做好自己的工作的傢伙，那就是烏雷納。」

烏雷納去年扛下開幕戰先發的記憶並不美好，他在面對小熊時，全場第1球就被哈普（Ian Happ）敲出全壘打，首局丟掉3分，最終以4局責失5分承擔敗投。

今年再次接下開幕戰先發，烏雷納說：「球隊信任我，那對我意義重大。」他表示，「不管任何時候擁有這樣的機會，你都會樂於接受，既然別人相信我，讓我成為開幕戰先發，那我就必須繳出好的數字。

烏雷納收下王牌頭銜後，先發輪值剩下4席，旅美左投陳偉殷的對手包括史崔利（Dan Straily）、李察茲（Trevor Richards）、洛培茲（Pablo López）、 阿坎塔拉（Sandy Alcantara）和史密斯（Caleb Smith）。