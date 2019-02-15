MiLB／江少慶拚大聯盟 美網站評今年隨時有機會

2019-02-15 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



美媒預期江少慶今年將從3A展開賽季，但季中隨時可能以後援投手身分獲升大聯盟。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

旅美生涯即將邁入第8個賽季，25歲投手江少慶能否在今年嗅到大聯盟的味道？美國媒體抱持正面態度，預期他今年將從3A展開賽季，但季中隨時可能以後援投手身分獲升，與在40人名單內的胡智為、張育成，一同競爭成為李振昌後首位在印地安人升上大聯盟的台灣球員。

The Sports Daily網站旗下的Burning River Baseball，以印地安人小聯盟球員為主要報導對象，今天以「江紹慶的漫漫長路接近終點」為題，報導他的晉升之路已經來到最後一步，認為今年這批未在40人名單的受邀參加大聯盟春訓球員中，江少慶可能將是帶來最大影響、且最令人驚豔的那名球員。

報導中提到江少慶從2011年與印地安人簽約至今的晉升過程，以及他的投球型態，並非速球型投手的他，善用球的位移製造打者出局，「這讓他幾乎沒有犯錯空間，但他在一整年的小聯盟賽季中確實避免了錯誤。」

作者指出，固定作為先發投手出賽後，江少慶的製造滾地球比率介於45%到58%之間，飛球比率則為30%，其中包括極高的內野飛球比率，儘管甚少讓對手揮空，但能將球控在讓對手打不好的位置，擠壓成為內野飛球。

報導中提到江少慶想要升上大聯盟的兩大阻礙，第一是相較農場其他年輕投手，江少慶的發展空間有限，「他可能可以成為大聯盟先發投手，但那不可能在克里夫蘭發生。」其次是他的投球型態能否在來到更高層級後繼續管用，也是一大疑問。

值得一提的是，江少慶在2017年後的成長仍然贏得關注，包括該年7月在高階1A投出無安打比賽，去年在2A和3A合計繳出9勝7敗、防禦率3.90，肯定他是能在機會到來時做出調整與適應的選手。

儘管不被看成以先發投手之姿穿上印地安人球衣，報導中仍評價以他的投球型態，有機會扮演好一位在需要滾地球出局時登板的後援投手，如同目前印地安人陣中的歐泰羅（Dan Otero），而歐泰羅已33歲且去年表現欠佳，年輕的江少慶不失為替代方案。