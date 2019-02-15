MLB／捨24換穿10號球衣 普萊斯換背號原因暖暖的

2019-02-15 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪先發投手普萊斯（David Price）本季將球衣背號從24號改為10號，面對各界的好奇心，他可不打算馬上揭曉更改背號的原因，「我會讓你們猜猜看，沒那麼難啦！」大夥將他的個人戰績、紅襪的背景資料都翻了一遍，最終才驚覺新背號的秘密原來出自他的兒子Xavier。

普萊斯以10號紅襪球衣亮相練習場，面對媒體追問換背號原因，他語帶神秘要大家猜一猜，「如果夠懂我就知道答案，一定會有人猜到。」

在場媒體先聯想到紅襪的世界大賽冠軍數目，去年他們奪得隊史第9冠，今年將尋求第10座冠軍，如同昔日洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）在2009年率隊奪冠後，將背號從27號換成28號，象徵洋基要挑戰的第28座世界大賽冠軍，但這個答案馬上就收到第一個「NO」。

也有人想到紅襪退役強打伊凡斯（Dwight Evans）曾使用24號18個球季，或許紅襪有意退休這個背號，而情商他更換背號？普萊斯回應，就他的理解，紅襪沒有這項計畫。

普萊斯的背景也被翻了一輪，包括他在季後賽累積先發0勝9敗後，才終於拿下第1場勝投，以及他養的鬥牛犬Astro今年滿10歲，各種答案都被普萊斯「打槍」；直到球迷提出普萊斯的兒子名為Xavier，而「X」即為羅馬數字中的「10」，經波士頓環球報記者亞伯拉罕（Pete Abraham）向普萊斯求證，確認為正解。

普萊斯去年成為紅襪奪冠的一大功臣，季後決定執行選擇權，續留紅襪拚冠，今天也被追問這項決定是否艱難，而他老實回答：「你們看到今年的自由市場狀況了嗎？不，這一點都不難。」