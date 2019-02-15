瑞爾穆托取代波西 最強捕手換人當

費城人隊上週從馬林魚手中得到大將瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，付出的代價有小聯盟潛力新秀桑契斯(Sixto Sanchez)和史都華(Will Stewart)，以及去年的先發捕手阿法洛(Jorge Alfaro)。這極高的代價正好顯現出瑞爾穆托的價值，畢竟他已取代波西(Buster Posey)成為當今最強的捕手了。

費城人補強的決心跟馬林魚清倉的意志一拍即合，名捕瑞爾穆托正式換上費城人球衣！ 美聯社 分享 facebook

費城人隊送出的球員以桑契斯來頭最大，他今年名列Baseball America百大新秀第13名，也是費城人的頭號新秀，他具有王牌投手的天賦，曾被拿來與馬丁尼茲(Pedro Martinez)作比較。阿法洛則是去年的先發捕手，他到馬林魚隊後也將繼續先發蹲捕，而留下的空缺就由瑞爾穆托頂替。

瑞爾穆托是近三年通算WAR值最高的捕手，其12.3的數值優於波西的10.0，等於將波西多年來最強捕手的地位給取代掉。這也難怪費城人隊即便損失農場最好的新秀也要將他挖過來。

巨人隊捕手波西過去拿過國王新人王、MVP等頭獎項，生涯打擊率長期超過3成，一直被認為是聯盟中最強的捕手，不過這個頭銜可能要換人了。 歐新社資料照片 分享 facebook

自2014年登上大聯盟以來，瑞爾穆托的表現逐年進步，去年21轟、74打點、.825OPS的成績都創下生涯新高，也讓他拿下生涯首座銀棒獎。雖然他並非洋基隊桑契斯(Gary Sanchez)這種巨砲型捕手，但以捕手來講他的火力已算驚人，且還有成長的空間。他今年離開對打者相當不利的馬林魚球場後，數字想必會再提升，去年他的主客場OPS分別為.773和.870，落差相當大。此外他還是全聯盟最具跑壘速度的捕手，單季最高的盜壘紀錄是2016年的12次，近三年累計23次的盜壘成功也是全聯盟最高。

瑞爾穆托也有相當優異的防守功力，去年他的.382阻殺率高居國聯之冠，全聯盟僅次於馬多納度(Martin Maldonado)。他的擋球功力也相當不錯，去年他擋掉了90.5%可能成為暴投的球，為全聯盟第9。他的防守雖還不到培瑞茲(Salvador Perez)這種金手套等級，但肯定有在水準之上。

瑞爾穆托長打能力逐年成長，守備表現也是在水準之上，費城人換進他後不一定要再去簽天價的馬恰多就很有競爭力了。 美聯社 分享 facebook

整體而言，瑞爾穆托的打、跑、守能力對於捕手而言都屬聯盟頂尖，他的名氣雖然因長期待在馬林魚隊的關係沒那麼響亮，但數據說明了一切。而馬林魚隊等於繼去年送走史丹頓(Giancarlo Stanton)和葉力奇(Christian Yelich)這兩位MVP之後，現在也放掉全聯盟最優秀的捕手。

馬林魚老闆基特(中)努力降低團隊薪資不遺餘力，去年送出史丹頓和葉力奇兩大招牌球星，今年再把表現最優異的穆爾穆托給換走，重建工程不知何時才能結束。 美聯社 分享 facebook

得到瑞爾穆托的費城人隊今年冬季則動作頻頻，不但交易來明星游擊手塞古拉(Jean Segura)，還簽下前MVP麥卡臣(Andrew McCutchen)和終結者羅伯森(David Robertson)。但前面這些動作恐怕還不足以讓他們具備打進季後賽的競爭力，換到瑞爾穆托才是讓他們打線及整體戰力大幅提升的關鍵，也讓他們足以在廝殺慘烈的國聯東區競爭。