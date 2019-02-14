MLB／3強投贏薪資仲裁 球員3連勝近40年首見

2019-02-14 18:35 聯合新聞網 綜合報導



太空人柯爾（右）、印地安人包爾（左）與本季轉隊到紅人的伍德（中）都打贏球團，為勞方取得3連勝。 美聯社 分享 facebook

薪資仲裁庭陸續開戰，球員方今天則是連戰皆捷，包含太空人柯爾（Gerrit Cole）、印地安人包爾（Trevor Bauer）與本季轉隊到紅人的伍德（Alex Wood）都打贏球團，為勞方取得3連勝。

總計今年薪資仲裁庭，球員已取得6勝3負優勢，同時3連勝是自1979年後首見，無論接下來戰果，2019確定是由球員佔上風。

太空人強投柯爾去年繳出15勝5負、防禦率2.88佳績，同時生涯第二度入選明星賽，季後美聯塞揚則排第5，上季年金僅675萬美元的他，以1350萬美元打贏太空人所提的1142.5萬美元，薪資翻倍成長。

善用棒球科學提升成績的印地安人強投包爾，去年12勝6負、防禦率2.21投出生涯年，也首次入選明星賽、美聯塞揚票選第6，連續2年在仲裁庭打敗球團，新球季年薪將是1300萬美元，比印地安人所提還多200萬美元。

至於伍德季後被道奇送至辛辛那提，仲裁庭改由紅人當事主，他去年繳出9勝6負、防禦率3.68成績，以965萬美元擊敗球團所提的870萬美元。

目前僅剩2名投手需靠仲裁庭決定薪資，分別為2016年新人王老虎隊富爾默（Michael Fulmer）與洋基新王牌塞佛里諾（Luis Severino），不過前者去年僅3勝12負、防禦率4.69，且因傷缺賽一個月，他要求340萬美元，但老虎只願給280萬美元，想勝出恐怕不容易；而後者雖有19勝8負、防禦率3.39成績背書，但下半季與季後賽明顯疲軟恐為不利因素，他也坦言「沒人想走到這一步」，目前洋基仍努力在仲裁庭前和他達成複數年合約。