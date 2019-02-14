MLB／開工日遇情人節 陳偉殷捧禮送粉絲

2019-02-14 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃麗華 ╱即時報導



陳偉殷送上情人節禮物。圖∕ 截自陳偉殷臉書粉絲團 分享 facebook

今天是西洋情人節，剛好是台灣左投陳偉殷在美國馬林魚春訓的開工日，他在臉書秀出手捧兩尾鯛魚燒的照片， 並且寫上「想吃嗎？ 送給大家。」文末標示「# gift#情人節禮物#happyvalentinesday#開工日」