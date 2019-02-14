MLB／仲裁庭太醜陋 洋基王牌：沒人想走到這步

2019-02-14 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



距離排定的薪資仲裁庭只剩2天，洋基王牌投手塞佛里諾仍與球隊喬不攏合。 路透 分享 facebook

距離排定的薪資仲裁庭只剩2天，洋基王牌投手塞佛里諾（Luis Severino）仍與球隊喬不攏合約，他坦言不想走到這一步，因為曾聽說過仲裁庭上的戰爭有多醜陋，「那一點都不好玩。」

費城人今天以4年4500萬美元與年輕強投諾拉（Aaron Nola）達成合約，資歷相近的塞佛里諾也在隨後被問到此事，得知諾拉簽約消息後，塞佛里諾的第一個提問是「他拿到多少？」

塞佛里諾去年貢獻19勝8敗、防禦率3.39，今年爭取525萬美元年薪，洋基這方僅提出440萬美元，至今沒有共識，仲裁庭已排定在美國時間周五進行，所剩時間不多，他很有可能跟進2017年巴坦希斯（Dellin Betances）的行列，與洋基鬥上仲裁庭。

塞佛里諾表示，未與巴坦希斯聊過關於薪資仲裁的事，但他很清楚的是，「沒有球員想要走到這一步，那一點都不有趣。」巴坦希斯當年為了薪水與洋基鬧得不可開交，輸掉仲裁後砲轟不公，也對球團在仲裁庭上醜話說盡感到不滿，前車之鑑不遠，塞佛里諾不問本人也懂得薪資仲裁有多不好玩。

專欄作家海曼（Jon Heyman）指出，洋基也希望能避免薪資仲裁，有意與塞佛里諾談複數年合約，但雙方仍有段落差。

不管最終能領到多少薪水，塞佛里諾預計今年仍將扛起開幕戰先發投手重任，洋基教頭布恩（Aaron Boone）今天已經表態，雖然尚未定案，但他預期塞佛里諾就是開幕戰先發投手，「我可以說機會很大，雖然還沒定案，也還沒討論過此事，但我預期他就是那個傢伙。」